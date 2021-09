Schwedeneck

Autoreifen, Klappstühle, Babywindeln: Es gibt kaum Zivilisationsmüll, der sich nicht entlang der Ostseestrände findet. Der Aktionstag „Coastal Cleanup Day“ am Wochenende zeigt: Neben den wachsenden Bergen von Zigarettenkippen, die besonders giftig für Wasser und Tiere sind, ist mittlerweile ein völlig neues Problem an den Küsten hinzugekommen: Plastikblumenmüll nach Strandhochzeiten.

Zum Coastal Cleanup Day sammelten Martin Popofsky und Carina von Langendorff am Strand von Dänisch-Nienhof. Besonders ärgerlich: Dort lagen Hunderte Blätter von Kunstblumen. Quelle: Paul Wagner

Carina von Langendorff sammelt am Sonnabend mit Greifer und Eimer am Strand von Dänisch Nienhof. Allmählich füllt sich ihr Eimer mit Hunderten roten Blütenblättern, die der Wind in den vergangenen Tagen in die Böschung geweht hatte. Leider stammen die Blätter nicht von echten Rosen, sondern von Kunststoffblüten aus Fernost. Der Grund: Hochzeiten und Liebeserklärungen werden an den Stränden mittlerweile gern mit Kunstblumen dekoriert, der Wind tut sein Übriges. „Ich kann das überhaupt nicht verstehen“, sagt Carina von Langendorff. „Da feiert man schon so vermeintlich naturnah, und dann schadet man der Umwelt mit diesen Blüten aus Kunststoff.“

Wenige Meter weiter hat Martin Popofsky schon Papier- und Plastikmüll in einem Eimer gesammelt. Eigentlich ist der Niedersachse nur zu Besuch im hohen Norden und packt trotzdem mit an. „Das Wetter ist gut. Eigentlich perfekt für einen Spaziergang. Da kann man auch beim Coastal Cleanup Day mitmachen.“

Bereits am Freitag hatten die Kinder in Surendorf den Startschuss für den Aktionstag für saubere Strände gegeben. Die ganze Grundschule war mit Lehrerinnen und Initiator Ralf Schiering ausgerückt, um rund zwei Stunden lang Müll am Strand zu sammeln. In diesem Jahr sei es am Wochenende erstmals gelungen „ein geschlossenes Sammelband“ in der Kieler Förde und der Eckernförder Bucht bis Noer zu knüpfen und den Müll auf vielen Kilometern mit einzelnen Aktionen einzusammeln, freut sich Schiering.

Coastal Cleanup Day: Zigarettenkippen zählen zu den Hauptproblemen

Die Ausbeute der 83 Schülerinnen und Schüler in Surendorf war leider beeindruckend. Kunststoffteile, eine Sonnenliege, Fußmatten aus Autos und sogar einen Autoreifen schleppten die Kinder zum Sammelplatz. Dazu auch haufenweise Zigarettenkippen. „Das ist eines unserer größten Probleme“, sagt Ralf Schiering. „Wenn man überlegt, wie viele davon immer noch im Sand landen und wenn man bedenkt, wie giftig die sind, ist das erschütternd.“

Naturschützer und Eckernförde Touristik starten eine neue Initiative zum Coastal Cleanup Day: Peter Buchholz, Claudia Menzel, Ina Walanda, Hans-Jörg Lüth und Stefan Borgmann haben den Kippen am Strand des Ostseebades den Kampf angesagt. Quelle: Paul Wagner

In Eckernförde, wo ebenfalls am Freitag rund 300 Schülerinnen und Schüler zum „Coastal Cleanup Day“ am Strand unterwegs waren, hat der Landesverband der Naturfreunde Deutschland den Kippen den Kampf angesagt. Gemeinsam mit der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG) und mit finanzieller Unterstützung der Firma Trixie aus Tarp haben die Umweltschützer drei Infotafeln entlang des Hauptstrandes aufgestellt und bieten den Rauchern dort ab sofort Leihaschenbecher aus Metalldosen an.

Der Coastal Cleanup Day Der Coastal Cleanup Day (Internationaler Küstenputztag) zählt zu den weltweit größten Bürgerbewegungen zur Säuberung der Umwelt und legt den Fokus auf die Meeresküsten und Ufer von Binnengewässern. Rund um den Globus beteiligen sich Umweltinitiativen, Unternehmen und Aktivisten an diesem jährlichen Aktionstag. Dieser findet seit 36 Jahren immer in der zweiten Septemberhälfte statt. Die Initiative hat ihre Ursprünge bei Umweltschützern im US-amerikanischen Texas und wuchs zu einer weltweiten Bewegung. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich im vergangenen Jahr rund elf Millionen Menschen in 160 Ländern. Das Problem des Zivilisationsmülls in den Weltmeeren ist groß. Die Initiatoren des Coastal Cleanup Day’s rechnen vor: Zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Müll landen pro Jahr in den Ozeanen. Dies entspreche einer Lastwagenladung pro Minute.

Ein ähnliches Projekt wurde vor einigen Monaten bereits in Strande auf den Weg gebracht. Denn: Die Zigarettenstummel sind der am häufigsten zu findende Müll in der Natur und an den Küsten. „Die Kippen sind nicht nur ein ästhetisches Problem“, sagt Hans-Jörg Lüth, Landesvorsitzender der Naturfreunde.

Die enthaltenen rund 6000 Giftstoffe sowie das Mikroplastik gelangen in die Mägen der Fische und gefährden auch das Trinkwasser. „Die Masse macht’s“, sagt Lüth und nennt Zahlen: Dreiviertel der weltweit 4,5 Billionen Zigarettenkippen landen in der Umwelt. Auch in Eckernförde.

„Das Problem ist, dass die Menschen immer einen sauberen Strand erwarten, wenn sie kommen, ihn aber nicht sauber hinterlassen, wenn sie wieder gehen“, sagt Stefan Borgmann, Chef der ETMG und hatte am Vortag nachgezählt: „4750 Zigarettenkippen haben die jungen Helfer am Freitag allein im Sand von Eckernförde eingesammelt“, so Borgmann. „Und das hat die Kinder richtig sauer gemacht.“

Von Paul Wagner