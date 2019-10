Am Rechner daddeln Kinder nur herum und machen nichts Sinnvolles? Nein, meinen die Experten Lisa König und Jan Boelmann: Viele digitale Seiten unterstützen Jungen und Mädchen dabei, Wörter zu entziffern und sich an Geschichten heranzutasten. Ein Interview zum Tag der Kinderseiten im Internet am 21. Oktober.