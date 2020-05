Wabco und ZF endlich unter einem Dach

Hannover

Der Zulieferkonzern ZF Friedrichshafen und der Bremsen-Spezialist Wabco – das passt zusammen. Da waren sich alle Beteiligten sicher. Nach monatelangem Warten auf die Genehmigungen von Behörden in aller Welt wurde die Übernahme des Bremsenherstellers durch das Stiftungsunternehmen ZF am Freitag offiziell vollzogen. Doch die Freude dürfte etwas verhalten sein: Am Donnerstagabend meldeten mehrere Medien, dass ZF wegen massiver Umsatzeinbrüche in Folge der Corona-Krise den Abbau von 12.000 bis 15.000 Stellen weltweit bis 2025 plant. Drohen nun auch Einschnitte bei den rund 3000 deutschen Wabco-Beschäftigten (2200 am Standort Hannover)?

Akquisition abgeschlossen

Am Freitagabend meldete ZF, dass man die Akquisition von Wabco erfolgreich abgeschlossen habe, die Aktien des US-Unternehmens, das seit 1884 eine Niederlassung in Hannover hat, wurden von der Börse genommen. Man werde die neue Tochter als eigenständige „Division Commercial Vehicle Control Systems“ in den ZF-Konzern integrieren, geführt vom ZF-Manager Fredrik Staedtler. Der bisherige Wabco-Chef Jacques Esculier scheidet aus. Man vereine „zwei Branchenführer“ hinter dem gemeinsamen Ziel, „mit gebündelter Kompetenz die Nutzfahrzeugtechnik weiterzuentwickeln“.

Jobabbau bei ZF geplant

Bereits am Donnerstag hatte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider in einem Brief an die Belegschaft erklärt, dass der Konzern in Folge des Nachfragestopps wegen der Corona-Krise 2020 „hohe Verluste“ machen werde. „Aus heutiger Sicht müssen wir bis 2025 weltweit unsere Kapazitäten anpassen und 12.000 bis 15.000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.“ Von ZF hieß es dazu am Freitag, man kommentiere interne Schreiben nicht. Bis Ende 2022 sind an den meisten ZF-Standorten keine betriebsbedingten Kündigungen möglich. Aus Konzernkreisen verlautete, dass sich die genannten Zahlen auf das bisherige ZF-Universum mit weltweit 148.000 Beschäftigten (51.000 in Deutschland) beziehen würden, nicht auf die neue Tochter Wabco mit weltweit 12.000 Mitarbeitern.

Wabco-Betriebsrat dringt auf Standorterhalt

Wabco-Betriebsratschef Jens Schäfer sagte, dass er sich nicht zu den aktuellen Stellenabbauplänen des ZF-Managements äußere. Oberstes Ziel bleibe für den Betriebsrat die Sicherung aller Standorte und Arbeitsplätze. Die Arbeitnehmervertreter haben sich seit Monaten um eine Beschäftigungsgarantie für die deutschen Standorte Hannover (mit Entwicklungszentrum), Gronau und Mannheim bis Mitte 2023 bemüht – allerdings erfolglos, nur in Mannheim konnte man eine Vereinbarung erreichen. Die Corona-Krise habe auch Wabco und ZF in eine schwere Situation gebracht, so Schäfer. Es gebe aber Instrumente wie die Kurzarbeit, mit der bisher alle Beschäftigten gehalten werden konnten. Man werde weiter um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Grundsätzlich begrüßte er die neue Partnerschaft: Wenn es gelinge, das Know-How der Belegschaften zusammenzuführen, „kann aus diesem Zusammenschluss eine echte Erfolgsgeschichte“ werden.

Die Beschäftigten bei Wabco in Hannover sind seit März zu 50 Prozent auf Kurzarbeit, im ersten Quartal waren die Aufträge um zehn Prozent zurückgegangen. Im April soll der Wert sogar um 50 Prozent unter Vorjahr liegen.

