Wolfsburg

Volkswagen schickt die Belegschaft am Standort Wolfsburg in vorgezogene Weihnachtsferien. Die Beschäftigten in der Produktion haben zwischen dem 21. und 23. Dezember die Möglichkeit zur freiwilligen Freizeitentnahme, bestätigte ein VW-Sprecher am Mittwoch auf WAZ-Anfrage. Diese Option gelte für die Mitarbeiter an den Montagelinien und auch für die indirekt Beschäftigten im Fertigungsbereich. Eine entsprechende Regelung sei mit dem Betriebsrat vereinbart worden.

Corona-Lockdown und Vorgaben des Landes Grund für Maßnahme

„Mit dieser Fahrweise passt Volkswagen sein Produktionsprogramm an den Lockdown in vielen Teilen Europas und an die Marktentwicklung an. Zugleich leistet Volkswagen so einen weiteren Beitrag, um die anhaltend steigenden Infektionszahlen zu senken“, sagte der Sprecher. Das Unternehmen folge am Standort Wolfsburg damit auch den Vorgaben des Landes Niedersachsen, wonach der Beginn der Weihnachtsferien auf den 19. Dezember vorgezogen wird. Der letzte Produktionstag in diesem Jahr ist demnach am Freitag, 18. Dezember. Eine Arbeitsruhe zwischen Weihnachten und Neujahr im VW-Werk war bereits zuvor festgelegt worden

Die freien Tage vor Weihnachten sollen mit den Arbeitszeitkonten der Beschäftigten verrechnet werden. Die Produktionsruhe ist allerdings eine freiwillige Maßnahme. Wer zur Arbeit kommen will, kann dies auch tun. „Beschäftigte, die das Angebot des vorgezogenen Weihnachtsurlaubs nicht annehmen wollen, werden alternativ an diesen drei Tagen in einem anderen Bereich eingesetzt“, so der Sprecher.

Er betonte: „Die vorgezogenen Weihnachtsferien bedeuten jedoch nicht, dass am Standort Wolfsburg Stillstand herrscht.“ So werde in einigen, wenigen angrenzenden Produktionsbereichen die Arbeit regulär weitergehen. Zudem werde in der Fertigung wie üblich die Weihnachtspause für Instandhaltungsarbeiten und Wartung genutzt.

