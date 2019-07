HANNOVER, Washington

Die Welthandelsorganisation WTO steht unter Druck: Der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China ist zwar vorerst abgeblasen, dafür droht US-Präsident Donald Trump jetzt Europa mit neuen Strafzöllen (siehe Meldung). Weltweit haben im Kielwasser von Trump die protektionistischen Tendenzen zugenommen, die Bedeutung der WTO scheint damit zurückzugehen. Bei einer Stippvisite bei der IHK Hannover wies WTO-Vize-Generaldirektor Karl Brauner am Dienstag aber darauf hin, dass von 22 Ländern Eintrittsanträge vorliegen, die sich der Organisation anschließen wollen.

Es würden also immer noch Nationen dem Handelsbündnis mit 164 Mitgliedern beitreten wollen. Zudem würden abseits der Zollstreitigkeiten weiterhin in WTO-Ausschüssen „viele unspektakuläre“ Dinge ausgehandelt, die wirtschaftlich bedeutsame Folgen hätten. In diesen Ausschüssen würden auch die US-Vertreter „konstruktiv“ mitarbeiten.

Zugleich blockieren die USA die Neubesetzung von Richterstellen für Berufungsverfahren, bei denen die WTO in Streitfällen entscheidet. Von insgesamt sieben Stellen sind derzeit noch drei besetzt, zwei weitere werden Ende des Jahres frei – dann ist nur noch eine einzige (chinesische) Richterin übrig, die alleine keine Entscheidungen fällen kann. In zweiter Instanz ist es dann nicht möglich, Regeln und Recht der WTO durchzusetzen.

Überflüssig oder gefährdet sei die Organisation, die sich für Freihandel und den Abbau von Handelshemmnissen einsetzt, dadurch nicht, ist Brauner überzeugt. Es gebe bereits Vorschläge, wie man diese Situation auflösen könne und einen neuen Streitschlichtungsmechanismus finde.

Mit seiner Zollpolitik bewegt sich Trump auf dünnem Eis. Vor einem Jahr hatte Brauner in einem Interview erklärt, die von den USA auf Stahl und Aluminium verhängten Zölle seien rechtswidrig. Das will in Hannover er so nicht wiederholen. „ Handelskonflikte führen immer zu allgemeiner Verunsicherung, weswegen viele Investitionsentscheidungen nicht getätigt werden“, sagt er nun verklausuliert. „Das führt zu weniger Investitionen und Wohlstandsgewinnung.“ Seit 2017 hätte die WTO ihre Wachstumsprognosen stets absenken müssen – wegen handelsrestriktiver Maßnahmen. Der drohende Handelskonflikt zwischen den USA und der EU „hätte erhebliche Folgewirkungen für die gesamte Weltwirtschaft“, so Brauner, Das müsse mit allen Kräften verhindert werden. Er habe die Hoffnung, „dass sich der Mensch als vernunftbegabtes Wesen durchsetzt“.

Von INKEN HÄGERMANN