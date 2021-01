Wolfsburg

Jetzt steht es fest: Volkswagen muss aufgrund des Mangels an Halbleitern die Produktion im Wolfsburger Stammwerk drosseln. Die Termine für die Schließtage wurden nun beschlossen. Betroffen sind aber nicht wie zunächst befürchtet beide Fertigungsbereiche, sondern diesmal nur die Linien in der Tiguan-Fertigung.

„Das Stammwerk Wolfsburg konnte nach der Weihnachtspause wie geplant starten. Aufgrund der aktuellen Halbleiter-Engpässe passt die Marke Volkswagen ihre Fahrweise für das Werk Wolfsburg nun erneut an. Unternehmen und Betriebsrat haben kurzfristig weitere Kurzarbeit für zwei Fertigungslinien der Tiguan, Touran und Tarraco Produktion sowie für angrenzende Bereiche beantragt. Hier werden die Fertigungslinien 1 und 4 am 14., 15., 22. und 29. Januar ruhen“, teilte Volkswagen am Mittwoch mit. Damit kann wenigstens die Golf-Produktion, die wegen derselben Probleme sowieso erst am 18. Januar wieder einsetzt, erstmal normal starten.

Fahrweise wird weiter kurzfristig festgelegt

Man prüfe weiterhin fortlaufend alle Gegenmaßnahmen und Alternativen, um die Auswirkungen des globalen Lieferengpasses bei Halbleitern auf die Produktion zu begrenzen, damit alle Kunden schnellstmöglich beliefert werden können, versichert Volkswagen. Dennoch kann es wohl auch in den nächsten Wochen weiter zu kurzfristigen Anpassungen kommen. „Über die weitere Fahrweise für das Werk Wolfsburg wird nach Entwicklung der Situation entsprechend entschieden“, heißt es seitens des Unternehmens.

