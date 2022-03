Hannover/Frankfurt

Hannover Rück steigt in die erste Börsenliga auf. Neben dem weltweit drittgrößten Rückversicherer wird am 21. März auch Daimler Truck in den Deutschen Aktienindex (Dax) aufgenommen, wie der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Qontigo mitteilte. Der vom früheren Daimler-Konzern abgespaltene Lkw-Hersteller war erst vor einigen Monaten erstmals an der Börse notiert worden.

Der Versicherer Hannover Rück gehört zum Talanx-Konzern und ist mit dem Autozulieferer Continental nun das zweite im Dax gelistete Unternehmen aus Hannover. Den Leitindex verlassen müssen hingegen der Konsumgüterhersteller Beiersdorf und der Energiekonzern Siemens Energy, die in den Nebenwerteindex M-Dax abrutschen.

Seit April 2019 Vorstandschef der Hannover Rück: Jean-Jacques Henchoz. Er empfindet den Aufstieg des Versicherers als Auszeichnung und Ansporn.. Quelle: Archiv

Vorstand: „Auszeichnung und Ansporn zugleich“

„Die Aufnahme in den Dax ist für uns Auszeichnung und Ansporn zugleich“, sagte der Vorstandschef der Hannover Rück, Jean-Jacques Henchoz. „Entscheidend ist für uns jedoch, dass wir auch weiterhin überdurchschnittlich profitabel bleiben, die Hannover Rück kontinuierlich weiterentwickeln und so den Börsenwert stetig steigern.“ Für das Geschäft bedeute es keinen wesentlichen Unterschied, ob Hannover Rück im Dax oder M-Dax vertreten sei.

RTL, Sixt und Siltronic rücken in M-Dax nach

Im M-Dax mittelgroßer Werte notieren zudem bald drei weitere Unternehmen, die sich bisher eine Liga tiefer im S-Dax befanden. Dabei handelt es sich um den Medienkonzern RTL, den Autovermieter Sixt und den Siliziumscheiben-Hersteller Siltronic. Ihren Platz räumen müssen dafür der Spezialsoftware-Anbieter Compugroup, die vom Autozulieferer Faurecia übernommene Firma Hella und der Autohändler Auto1. Neu in der Dax-Indexfamilie ist demnächst der IT-Dienstleister Adesso, der in den S-Dax einzieht. Seinen Platz räumen muss dafür der Onlinemodehändler Global Fashion Group.

Der Rückversicherer Hannover Rück wurde im Jahr 1966 gegründet. Etwas mehr als die Hälfte der Anteile gehören dem Talanx-Konzern, der seinen Sitz ebenfalls in Hannover hat. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Es beschäftigt rund 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 1300 in Hannover. Firmen wie Hannover Rück bieten „Versicherungen für Versicherungen“ an. Sie übernehmen Risiken, die Erstversicherern allein zu groß sind. Gefahren werden dadurch auf mehrere Schultern verteilt. Im vergangenen Jahr steigerte Hannover Rück nach vorläufigen Zahlen das Bruttoprämienvolumen um fast 13 Prozent auf 27,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag bei 1,23 Milliarden Euro.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend neu gewichtet werden – was wiederum Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Die Dax-Aufnahme half jedoch Daimler Truck und Hannover Rück zunächst nicht: In der zweiten Börsenliga standen die künftigen Dax-Mitglieder unter Druck – die Papiere des Lkw-Bauers gaben bis zum Mittag um knapp 4 Prozent nach, die des Rückversicherers mehr als 5 Prozent.

Von Tobias Schmidt