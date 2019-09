HANNOVER

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken sieht sich gut gerüstet für die nächste Verschärfung des neuen Abgasprüfverfahrens WLTP: Zum 1. September werde man 90 Prozent der Motor-Getriebe-Varianten von Amarok und Caddy an die Kunden liefern können, teilte das Unternehmen mit. Der mit einem Facelift versehene Transporter T 6.1 werde entsprechend der Planungen zur Markteinführung im Herbst stufenweise bestellbar sein. Beim großen Lieferwagen Crafter hingegen gibt es noch Probleme. Dieser soll bis zum Ende des Jahres wieder in allen Motor-Getriebe-Varianten verfügbar sein, hieß es. Allerspätestens Anfang 2020 sollen alle Fahrzeuge die nötige Typzulassung haben.

Verlängerung von Lieferzeiten

„Wir sind im Plan“, sagte ein Sprecher von VWN und betonte, dass die Fahrzeuge mit „der größten Kundennachfrage“ bereits im September 2019 verfügbar seien. Man könne aber „nicht ausschließen, dass einige Modellvarianten vorübergehend nicht bestellbar sein werden“, hieß es. Es könne durch die zweite WLTP-Stufe „vorübergehend“ zu einer Verlängerung der Lieferzeiten kommen. Insgesamt sei man „sehr zufrieden“ mit den bereits erzielten Freigaben. Einige wenige, nicht so häufig nachgefragte Varianten allerdings werden künftig nicht mehr angeboten, kündigte VWN an. So fliegen drei Varianten des Caddy aus dem Programm: der Einstiegsdiesel mit 75 PS, der Einstiegs-Benziner mit 84 PS und die Variante mit CNG-Gas. Bei der T-Reihe wird es künftig keinen Einstiegsdiesel mit 90 PS für die Pkw-Varianten geben, bei den gewerblich genutzten Transportern verzichtet man beim Diesel mit 150 PS auf die Variante mit Schaltgetriebe und Allradantrieb. Beim Crafter entfallen die Diesel-Modelle mit 102 PS und 140 PS. Im Angebot bleiben werden laut VWN alle Varianten mit 177 PS. Mit diesem Schritt sinke „die Angebotskomplexität für unsere Kunden und Handelspartner und die Anzahl der Varianten, die gemessen und freigegeben werden müssen“, sagte ein Sprecher.

Über beide Segmente – privat und gewerblich genutzte Fahrzeuge – gezählt gibt es bei VWN nach NP-Informationen aktuell rund 100 Motor-Getriebe-Varianten für die Modellreihen Transporter, Caddy, Amarok und Crafter.

Zwischenlagern am Flughafen

Ab 1. September 2019 gelten noch mal strengere Regeln für die WLTP-Verbrauchtests für privat genutzte Fahrzeuge, dementsprechend müssen für alle Motor-Getriebe-Varianten aktualisierte Typzulassungen vorgelegt werden. Das ist allerdings nicht die einzige Hürde: In diesem Jahr benötigen ab September auch leichte Nutzfahrzeuge erstmals eine Zulassung nach dem strengeren Prüfzyklus WLTP – gewerblich genutzte Fahrzeuge machen rund 60 Prozent des VWN-Absatzes aus. VWN brauchte 2018 Typzulassungen für 33 Motor-Getriebe-Varianten von Transporter und Caddy. Im vergangenen Jahr musste VWN wegen fehlender Zulassungen für den Transporter einige tausend Fahrzeuge auf Parkplätzen am Messegelände und dem Flughafen zwischenlagern, auch beim in Polen gebauten Caddy kam es zu Verzögerungen. Damit schlugen sich die Nutzfahrzeuge aber weitaus besser als die Pkw-Geschwister: Bei der Kernmarke VW in Wolfsburg standen wegen fehlender Zulassungen für die mehr als 260 Motor-Getriebe-Varianten tagelang die Bänder still, fast eine Viertel Million Autos mussten wochenlang „zwischengeparkt“ werden, unter anderem auf dem Pannen-Flughafen BER in Berlin. Auch Audi hatte schwer zu kämpfen. Insgesamt kostete die Umstellung auf WLTP den VW-Konzern im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro.

Aktuell wird VWN keine Parkflächen am hannoverschen Airport oder der Messe anmieten müssen. Die „WLTP-bedingte Zwischenlagerung“ von Fahrzeugen werde in diesem Jahr erheblich niedriger als 2018 liegen, hieß es. In erster Linie werde man auf Abstellflächen in und an den Werken zugreifen, nur vereinzelt kämen auch externe Flächen zum Einsatz. Man könne aber noch nicht sagen, in welchem Umfang. Seit Juli seien erste Fahrzeuge zwischengeparkt worden, die aber mittlerweile größtenteils an die Kunden ausgeliefert werden konnten. Dabei dürfte es sich vor allem um Crafter-Varianten gehandelt haben, die im polnischen Wrzesnia gefertigt werden – und im Falle einer fehlenden Typzulassung auch in Polen zwischengeparkt werden.

Von Inken Hägermann