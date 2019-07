HANNOVER

Es ist gerade mal sechs Wochen her, da war Bodo Dencker, der langjährige Werksleiter des Transporterwerks von VW in Stöcken in den 1980er und 1990er Jahren, noch einmal in der Fabrik. Der 79-Jährige kam mit seiner alten Abiturklasse zu einer Besichtigung vorbei – es war sein letzter Werksbesuch, bei dem er staunte, wie sehr sich seine alte Wirkungsstätte verändert hatte. Überraschend ist Dencker am 26. Juni in Hannover verstorben, seine Beerdigung wird am 5. Juli in der Kreuzkirche stattfinden.

Dencker gilt als der geistige Vater der Marke VW Nutzfahrzeuge (VWN): Auf seinen Vorschlag hin entschied der VW-Konzernvorstand 1989, einen eigenen Unternehmensbereich Nutzfahrzeug mit einer „größeren Nutzfahrzeugdenke“ zu schaffen, ab 1990 wurde unter der Ägide des Ingenieurs das Werk mit einer Investitionsspritze von zwei Milliarden D-Mark völlig neu sortiert. Presswerk und Lackiererei wurden neu gebaut, in den Rohbau- und Montagestrassen erstmals in größerem Umfang auf Industrieroboter gesetzt – und außerdem der Anlauf des damals neuen T4 vorbereitet, der im Gegensatz zum Vorgängermodell T3 den Motor vorne unter der Motorhaube hatte.

1980 übernahm Dencker zum ersten Mal die Werksleitung

Dencker, der in Österreich geboren wurde und in Berlin aufwuchs, kam im Jahr 1968 in den VW-Konzern, bereits 1969 wechselte er in das Transporterwerk in Hannover. Hier arbeitete er sich 1970 zum Bereichsleiter für Motorenbau hoch, 1975 wurde er Bereichsleiter für den Transporterbau. 1980 übernahm er die Werksleitung, bis er 1984 für VW in die USA wechselte. 1989 kehrte er als Werksleiter und Leiter des Unternehmensbereichs Nutzfahrzeuge zurück und blieb bis 1992 im Amt. Den eigenen Markenstatus erhielt VWN 1995 unter Bernd Wiedemann.

Dencker blieb auch danach Teil der hannoverschen Stadtgesellschaft, gründete unter anderem den Verein Civila, der sich für die Stärkung der Zivilgesellschaft einsetzt und junge Führungskräfte bei der Vernetzung unterstützt. Dafür erhielt er 2009 auch das Bundesverdienstkreuz. Der 79-Jährige war selbst leidenschaftlicher Bulli-Fahrer, hatte auf seiner Farm in Südafrika einen alten T3-Rechtslenker. Der habe ihn noch nie im Stich gelassen, erklärte er vor wenigen Jahren und spekulierte, dass sein Bulli irgendwann mit ihm „in die ewigen Jagdgründe“ eingehen würde.

Von Inken Hägermann