Weil: Derzeit keine Chance für VW-Werk in Türkei

Stephan Weil findet sehr deutliche Worte. Die türkische Invasion in Syrien nennt Niedersachsens Ministerpräsident am Dienstag „einen Schlag ins Gesicht von Menschenrechten“, eine „völlig neue Qualität der Konflikte, eine „politische und humanitäre Katastrophe“ und eine „dermaßene Eskalation“, dass er sich angesichts dieser Bedingungen nicht vorstellen könne, dass VW dort „eine Milliardeninvestition vornimmt“. Auch der größte Autobauer der Welt distanzierte sich am Dienstag von seinen Plänen, im türkischen Izmir rund eine Milliarde Euro in den Bau einer neuen Fabrik zu investieren: Das Thema liege erst mal auf Eis, hieß es aus Wolfsburg.

Investition von einer Milliarde jährlich

Der Vorstand habe sich entschieden, die „endgültige Entscheidung für das neue Werk“ zu vertagen, teilte ein Volkswagen-Sprecher mit. Zuvor hatte der Konzern immer erklärt, man sei in „finalen Verhandlungen“ über den neuen Standort, in dem die Wolfsburger künftig den VW Passat und den Skoda Superb bauen wollten. Eine Milliarde Euro sollte in den Bau der neuen Fabrik mit einer Kapazität von 300 000 Fahrzeugen jährlich fließen. Ende 2020 sollte der Bau beginnen, der Produktionsstart war für 2022 vorgesehen. Der entsprechende Vertrag sei fast fertig gewesen, hieß es in Medienberichten, nur noch die Unterschrift hätte gefehlt. Erst Ende August hatte der VW-Aufsichtsrat grünes Licht für das Mehrmarkenwerk im Ausland gegeben, damals hieß es, der Standort Türkei habe sich gegen andere Varianten wie Bulgarien durchgesetzt.

Weil hofft auf Änderung der Verhältnisse

Ist damit der Bau endgültig hinfällig? Das wollte Weil so nicht verstanden wissen. Er betonte, dass er ein Engagement des VW-Konzerns „unter den jetzigen Bedingungen“ für nicht vorstellbar halte. Er hoffe nun darauf, „dass sich die Verhältnisse ändern“ und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan merke, „dass er sich auf einen wirklich sehr gefährlichen Irrweg begeben hat, der dringend wieder verlassen werden muss.“ Allein ist er mit dieser Meinung wohl nicht: Er habe den Eindruck, dass auch andere Personen innerhalb des Aufsichtsrats seine Bewertung teilen würden. Dem Vernehmen nach sieht die Arbeitnehmerseite unter Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh die Lage ähnlich.

Vertagung der Entscheidung möglich

Es ist allerdings derzeit auch nicht sehr wahrscheinlich, dass sich die Lage an der türkisch-syrischen Grenze bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 15. November deutlich verbessert – an diesem Tag steht beim Kontrollgremium die neue Planungsrunde für das Investitionsbudget für die kommenden fünf Jahre auf dem Programm. Wie aus Konzernkreisen zu hören war, muss an diesem Tag zwar nicht die finale Entscheidung für oder gegen die Türkei getroffen werden. Es ist also möglich, diese Investitionsentscheidung für oder gegen ein Werk in der Türkei zu vertagen – aber auch nicht unendlich.

Ford-Werk in Türkei läuft seit Jahren

In den Fokus könnte nun auch die geplante Kooperation von VW Nutzfahrzeuge (VWN) und Ford zum Bau der Transportervariante des Bulli geraten – der „T7 Heavy“ soll dann vermutlich in einem Ford-Werk in der Türkei gebaut werden. „Wir kommentieren die aktuellen Vertragsverhandlungen mit Ford nicht“, sagte ein Sprecher dazu. Vermutlich wird es keine Auswirkungen geben: Das Ford-Werk in der Türkei produziert bereits seit Jahren.

Von Inken Hägermann