Fragwürdige Standortwahl

Ist es das nun gewesen mit dem neuen VW-Werk in der Türkei? Nach der türkischen Militäroffensive in Syrien ist die Investition in den neuen Standort in der Nähe von Izmir zumindest aufgeschoben. Ministerpräsident Stephan Weil findet, dass unter „den jetzigen Bedingungen“ ein Milliarden-Engagement des Autobauers nicht vorstellbar sei. Auch der VW-Vorstand hat die Entscheidung vertagt. Das war absolut zwingend und folgerichtig.

War die Entscheidung für die Türkei fahrlässig naiv?

Allerdings muss man sich in Wolfsburg (und in der Landesregierung) fragen lassen, wie es die Türkei überhaupt zum Favoriten bei der Standortsuche nach einem neuen ausländischen Werk geschafft hat. Seit dem gescheiterten Militärputsch 2016 ist das Land politisch instabil und den Launen eines autokratisch regierenden Staatspräsidenten ausgesetzt. Reihenweise wurden kritische Journalisten verhaftet, ebenso wie deutsche Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, die es gewagt hatten, sich negativ über Erdogan zu äußern. Die Wirtschaft des Landes ist krisengeschüttelt, vor einer Eskalation des Konfliktes mit den Kurden dies- und jenseits der syrischen Grenze warnen Experten seit Jahren. Wird schon gut gehen, hat man sich offenbar in Wolfsburg gedacht und auf die Wirtschaftlichkeit des Standorts geschielt. In ähnlich fahrlässiger Naivität schlitterte der Konzern übrigens schon in das Diesel-Desaster. Und das ging auch nicht gut aus.

Von Inken Hägermann