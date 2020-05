Volkswagen hat mit dem Einsatz seiner Diesel-Abgastechnik sittenwidrig gehandelt, Millionen Kunden steht Schadensersatz zu. Dies ist das höchstrichterliche Urteil, dass die Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe getroffen haben. Der Konzern muss nun konsequent einen Schlussstrich ziehen und sich auf saubere Technik konzentrieren, fordert NP-Politikchef Harald Thiel in seinem Kommentar.