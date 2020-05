Interview zum VW-Verfahren: „Das sind super Vorzeichen für Verbraucher“

Hannover

Jan-Eike Andresen, Leiter der Rechtsabteilung beim Prozessdienstleister MyRight, der das Verfahren vor dem BGH finanziert hat, bewertet die vorläufigen Aussagen des BGH im ersten Dieselverfahren als sehr verbraucherfreundlich. VW habe sich vorsätzlich sittenwidrig verhalten, deshalb haben Dieselkunden einen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufs.

Der BGH hat sich im ersten Verfahren zum VW-Dieselskandal im Sinne der Verbraucher geäußert, ohne bisher ein Urteil gesprochen zu haben. Können Sie die Einlassungen des Gerichts erläutern.

Die Richter haben ziemlich klipp und klar gesagt, dass Dieselkunden einen Schadenersatzanspruch haben. Schadenersatz bedeutet in diesem Fall die Rückzahlung des Kaupfreises, dafür gibt der Kunde auch das Auto zurück an den Verkäufer. Allerdings muss man sich wohl die Nutzung des Fahrzeugs anrechnen lassen. Das heißt, dass die seit dem Kauf gefahrenen Kilometer vom ursprünglich gezahlten Kaufpreis als Nutzungsentschädigung abgezogen werden.

Und was ist mit Zinsen?

Immerhin werden wohl vermutlich die Zinsen seit dem Zeitpunkt der Klageeinreichung angerechnet. Offen ist noch, ob möglicherweise sogar Zinsen seit dem Zeitpunkt des Kaufs fällig werden könnten. Das entscheidet der BGH in einem anderen Verfahren, das im Juli terminiert ist.

Aber wenn eine Nutzungsentschädigung abgezogen wird, bleibt vom Kaufpreis manchmal nicht mehr so viel übrig.

Das kommt drauf an: Nach den aktuellen Berechnungen lohnt es sich bis zu einem Tachostand von etwa 170.000 Kilometern.

Warum wird der Bundesgerichtshof nach seinen bisherigen Äußerungen den Schadenersatzanspruch anerkennen?

Weil die Richter im Vorgehen von Volkswagen offenbar ein vorsätzliches sittenwidriges Verhalten erkennen. Volkswagen hat elf Millionen Fahrzeuge mit der Motor-Manipulationssoftware in Umlauf gebracht und geglaubt, man müsse sich nicht an die geltenden Abgasvorschriften halten. Weil man technisch keine Lösung hatte, hat man sich wohl für Schummeln entschieden. Das bedeutet für Dieselfahrer, dass sie allein durch den Kauf Anspruch auf Schadenersatz haben. Das sind super Vorzeichen für die Verbraucher.

Myright betreibt eine eigene Sammelkage. Wie viele Mandanten hängen da noch dran?

Wir vertreten in der in Sammelklage rund 35.000 Menschen aus Deutschland und in einer weiteren einige tausend aus dem Ausland.

Kann man auch jetzt noch klagen?

Das geht auch jetzt noch. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, wann die Verjährung einsetzt. Aus unserer Sicht gibt es viele Argumente, warum man auch jetzt noch eine Klage anstrengen kann. Außerdem gibt es ja auch noch den Motor EA 288, bei dem ist noch gar nichts verjährt.

Von Inken Hägermann