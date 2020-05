Auch IAA Nutzfahrzeuge in Hannover abgesagt

Hannover

Wegen der weltweiten Corona-Epidemie fällt die nächste Großmesse in Hannover aus: Der Verband der Automobilindustrie ( VDA) sagt die IAA Nutzfahrzeuge im Herbst 2020 auf dem hannoverschen Messegelände ab. Das gab der VDA als Veranstalter am Mittwoch bekannt. Die nächste IAA Nutzfahrzeuge ist für September 2022 geplant.

Keine leichte Entscheidung

„Die gesundheitlichen Risiken der Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben die Ausgangssituation für die IAA Nutzfahrzeuge grundlegend verändert“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. In vielen Ländern würden noch monatelang Reisebeschränkungen gelten, zudem seien auch Großveranstaltungen in den kommenden Monaten in nahezu allen europäischen Ländern untersagt. Deswegen habe man die IAA Nutzfahrzeuge, die vom 24. bis 30. September 2020 in Hannover stattfinden sollte, abgesagt. Diese Entscheidung sei dem VDA nicht leichtgefallen, so der Verband. Man sehe allerdings „angesichts der internationalen und europäischen Gesamtlage keine Möglichkeit“, die IAA in ihrer gewohnten Form durchzuführen. Die Absage sei so früh erfolgt, um den wirtschaftlichen Schaden für die Unternehmen möglichst gering zu halten.

Wie viele Aussteller sich bereits für die Messe angemeldet hatten, teilte der VDA nicht mit. Man sei aber in einer „sehr guten Ausgangslage“ gewesen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Bei der letzten IAA Nutzfahrzeuge 2018 hatte man fast 2200 Aussteller aus 48 Ländern und rund 250.000 Besucher gezählt, sie gilt als eine der erfolgreichsten Veranstaltungen der Ausstellungsreihe.

Messe-Schwergewicht fehlt

Bei der Deutschen Messe AG reagierte man mit Bedauern und Verständnis. Die Absage einer der „großen Gastveranstaltungen war in der aktuellen Lage leider zu erwarten“, hieß es. „Für uns fehlt damit ein wichtiges Messe-Schwergewicht in unserem Herbst-Veranstaltungskalender.“

Jede weitere Messeabsage beeinträchtige stark die Bilanz der Messe AG. Nach Schätzungen der NP dürfte der Einnahmeverlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. „Die Coronakrise trifft uns als Spiegelbild der Wirtschaft mit voller Wucht – und zwar eins zu eins“, sagte eine Sprecherin. Man habe nun noch einige Veranstaltungen im Herbst im Kalender stehen, wie die Infa, die Euroblech oder die Eurotier. Wie sich diese Messen entwickelten, müsse man abwarten. „Sowohl wir als Deutsche Messe als auch unsere Gastveranstalter fahren auf Sicht.“

Bedauern bei VWN

Von VW Nutzfahrzeuge (VWN) hieß es zur Absage, man bedaure den Schritt sehr, trage „diese Entscheidung des VDA jedoch zu hundert Prozent mit“. Selbstverständlich sei die Absage „ein herber Verlust für die Industrie. Allerdings müsse der Gesundheitsschutz „weiterhin oberste Priorität“ haben, sagte ein Sprecher. „In diesem Umfeld ist eine IAA Nutzfahrzeuge wie in den vergangenen Jahren 2020 nicht erfolgreich umsetzbar.“

Ungeklärt ist weiterhin, ob die IAA Nutzfahrzeuge 2022 auch in Hannover stattfinden wird. Der Vertrag zwischen VDA und Messe läuft in diesem Jahr aus. Man sei dazu in Gesprächen, hieß es vom VDA.

Von Inken Hägermann