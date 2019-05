Berlin

Auf dem Weg in die Elektromobilität geht Volkswagen heute einen für das Unternehmen wichtigen Schritt. Nun können Kunden das erste vollelektrische VW-Modell der geplanten ID-Familie in Europa vorbestellen.

Volkswagen wird ein vollelektrisches Auto für unter 30 000 Euro in Deutschland anbieten. Diesen Richtpreis für die kleinste Version des Serienmodells ID.3 kündigte der Autobauer am Mittag an. Ziel sei es, die Elektromobilität massentauglich zu machen, sagte VW-Markenvertriebschef Jürgen Stackmann zum Start der Vorbestellung für eine Sonderedition des E-Wagens.

40 000 Euro für das Startmodell

Noch steht allerdings nur eine teurere Version zur Verfügung. Interessenten können sich seit Mittwoch zum Kauf für das Startmodell registrieren lassen. Der Preis für die auf 30 000 Fahrzeuge beschränkte Edition mit einer Reichweite von 420 Kilometern soll unter 40 000 Euro liegen.

Allein ein Platz auf dieser Liste der potenziellen Kunden kostet nach Konzernangaben 1000 Euro. Die Erstkunden sollen nach VW-Angaben ein Jahr kostenlos an zahlreichen Ladesäulen ihr Fahrzeug aufladen können.

Komplett sehen können mögliche Käufer den Wagen allerdings noch nicht. Die Weltpremiere ist für September bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main angekündigt.

ID.3 als Teil einer neuen Serie

Der ID.3 soll das erste marktreife Fahrzeug von Volkswagen werden, dass auf der neuen MEB-Plattform aufbaut. Auf dieser sollen zahlreiche E-Autos des Konzerns in Zukunft fußen. Geplant sind unter anderem Limousinen, ein neuer Bus und weitere Fahrzeuge. Insgesamt investiert VW in den kommenden Jahren etwa 44 Milliarden Euro in Elektromobilität und Vernetzung.

Das der Konzern aus Wolfsburg massiv auf E-Autos setzt, verärgert allerdings die Konkurrenz: Andere deutsche Hersteller kritisieren, VW versuche deshalb auch die Förderpolitik der Bundesregierung auf E-Mobilität und nicht auf andere alternative Antriebstechnologien auszurichten.

Von RND/dpa/hö