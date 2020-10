Hannover

Für 100 Windkraftanlagen in der Region Hannover naht womöglich das Aus: An Silvester endet die im Erneuerbare-Energien-Gesetz ( EEG) aus dem Jahr 2000 festgeschriebene Förderung über 20 Jahre. Bis 2025 trifft das weitere 91 Windräder. Das bestätigt die Klimaschutzagentur (KSA) der Region Hannover der NP auf Anfrage.

Das bedeutet: Womöglich fallen binnen kurzer Zeit viele Gigawattstunden Windenergie aus und werden Anlagen stillgelegt – weil sich der Weiterbetrieb für die Betreiber ohne Förderung womöglich nicht mehr rechnet. Im schlechtesten Fall, erklärt die KSA, „entfallen bereits in weniger als drei Jahren etwa 40 Prozent der derzeitigen Stromproduktionsmenge“, binnen fünf Jahren wäre es mehr als die Hälfte. Insgesamt sei das Ende der EEG-Vergütung „in der Tat in seiner Bedeutung hoch einzuschätzen“. In der Region stehen derzeit etwa 250 Windräder – drei Viertel davon fallen binnen fünf Jahren aus der EEG-Förderung.

Anzeige

Ob das so eintrifft, hängt laut KSA davon ab, ob die Bundesregierung in einem neuen EEG Regeln fixiert, die „alternative Geschäftsmodelle“ zulassen und ob ein „Repowering“ –also neue, effizientere Windräder an den existierenden Standorten zu errichten –möglich ist. Ob dann „ein kostendeckender Weiterbetrieb möglich ist, hängt vom Einzelfall ab“. Allerdings sei Repowering in der Region derzeit wenig aussichtsreich – Belange der Flugsicherung stünden dem als auch Neubauten entgegen (besonders im Gebiet um Neustadt, wegen Drehfunkfeuer mit überholter Technik, NP berichtete)

Gift fürs Klima

Nimmt man den Richtwert des Umweltbundesamts für die Einsparung des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) per Kilowattstunde Wind oder Sonnenstrom, folgt für die Region Hannover: Bleiben die Windräder stehen und muss durch Nicht-EEG-Stromerzeugung ausgeglichen werden, wird die jährliche Klimabilanz der Region im ersten Schritt um gut 91.500 Tonnen Kohlendioxid verschlechtert. Bis 2025 wären es dann gar 212.677 Tonnen. KSA-Hannover-Geschäftsführer Udo Sahling ist sicher: „Kurzfristig lässt sich das tatsächlich nicht kompensieren“.

Ziele noch erreichbar?

Um das selbstgesteckte Klimaschutzziel der Region zu erreichen, müsste zudem bis im Jahr 2050 etwa 45 Prozent des hier benötigten Stromes – das sollte zudem weniger sein als heute –aus Windenergie stammen. Aktuell beträgt der regionale Windkraftanteil laut Region etwa zehn Prozent. Im Moment scheinen die Bedingungen für die Erreichen der Klimaziele daher alles andere als gut. Zudem blockiert die Deutsche Flugsicherung derzeit viele Windkraftanlagen-Projekte, weil sie fürchtet, ihre (technisch veralteten) Drehfunkfeuer bei Nienburg und Sarstedt würden gestört.

Die KSA hält den Weg der Region, ein „Windenergiekonzept ohne Ausschlusswirkung“ auszuarbeiten, grundsätzlich für „eine sehr gut geeignete Maßnahme, um der Entwicklung entgegenzuwirken“. Dies, da das skizzierte Konzept zulasse, dass schneller neue Gebiete für Windenergienutzung gefunden würden, größere Rechtssicherheit herrschen werde und in der Bevölkerung aufgrund lokaler Entscheidungen eine höhere Akzeptanz zu erwarten sei.

Solarstrom auch betroffen

Das Problem hat bundesweite Bedeutung, nicht nur für Windkraftanlagenbetreiber: Mit dem anstehenden Jahresende fallen auch etwa 18.000 Photovoltaikanlagen aus der EEG-Förderung, bis Ende 2025 gar 176.600 – sie stehen für eine Leistung von nahezu zwei Gigawatt, was etwa der Kapazität von drei mittleren Kohlekraftwerksblöcken entspricht. Laut dem Photovoltaik-Atlas des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW Solar) sind laut der KSA Niedersachsen in Hannover rund 560 Solarstromanlagen installiert, die vor dem Jahr 2005 in Betrieb genommen wurden. Sie erzeugen bis zu 3,4 Megawatt Strom, insgesamt gebe es in der Region Sonnenstromanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 163 Megawatt. Der derzeitige EEG-Entwurf biete zwar Möglichkeiten des Weiterbetriebs, doch die KSA-Experten bewerten dessen Regeln „als recht kompliziert“ und zweifeln an der Praktikabilität.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Region Hannover selber benennt Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 139 Megawatt, „die rund 110 Gigawattstunden pro Jahr erzeugen“. Dies entspreche 3,5 Prozent dessen, was als Zielmarke im „Masterplan 100 Prozent für den Klimaschutz“ für das Jahr 2050 festgelegt ist. Die Umweltdezernentin Christine Karasch folgert daraus: „Dies bedeutet: In den nächsten 20 Jahren müssten jährlich weitere 100 Gigawattstunden Solarertrag hinzukommen.“

KSA-Hannover-Chef Sahling rechnet vor: „Da müssten pro Jahr Anlagen mit zusammen 100 Megawatt installiert werden – das ist in etwa das, was in den gesamten letzten Jahren installiert wurde.“ Das habe man derzeit „nicht annähernd an Installationslage“ – und da helfe auch nicht, dass „wir gerade einen Solar-Hype haben und die Beratungszahlen durch die Decke gehen, denn dabei geht es überwiegend um kleine Anlagen ...“

Tücken der Einspeisung

Experten schätzen, dass die meisten Privatstromerzeuger nicht mehr als ein Drittel ihres Sonnenstroms verbrauchen können. Für den Überschuss könnten sie einen Batteriespeicher anschaffen – der müsste entsprechend groß sein und kostet daher viel Geld –, was die Sache unwirtschaftlich macht. Sie könnten den Strom-Überschuss auch an der Strombörse verkaufen – doch dafür braucht es eine technische Ausstattung, etwa besondere Zähler, was ebenfalls in den meisten Fällen mehr kostet als der Verkauf einbringt. Zudem müssen komplexe rechtliche Anforderungen erfüllt werden – aufwändig und abschreckend.

Bleibt „verschenken“ – doch den Strom einfach so ins Netz einzuspeisen, ist auch nicht möglich. Oder wie Sahling es sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ – und zwar die, dass das neue EEG-Gesetz doch noch entsprechend verändert wird, so dass Altanlagen stehen lassen und auskömmlich weiterbetrieben werden können, zumindest für die nächsten Jahre.

Status Region Mitte 2020

Derzeit stehen 252 Windenergieanlagen (WEA) in der Region Hannover (Stand: Juni 2020), Gesamtleistung 366 Megawatt. Zusammen könnten sie etwa 550 Gigawattstunden Strom erzeugen, was ausreichen würde, den Bedarf von etwa 350.000 Menschen zu versorgen. Seit 2015 sind hier zwölf Anlagen genehmigt worden (überwiegend Ersatz für ältere, so genanntes Repowering), alle im Schwerpunktgebiet um Uetze.

70 Prozent der stehenden Windräder sind nicht höher als 100 Meter, bieten nur etwa 0,5 bis 0,8 Megawatt Leistung. Die neueren Anlagen sind um 200 Meter oder noch höher, bieten gut die zehnfache Leistung – etwas mehr als ein Dutzend solcher Anlagen sind aktuell genehmigt, die Regionsverwaltung erwartet deren Baubeginn noch in diesem Jahr. Etwa 20 weitere WEA sind im Genehmigungsverfahren. Gegen versagte Genehmigungen der Region laufen mehrere Gerichtsverfahren, etwa 30 WEA betreffend.

Von Ralph Hübner