Hannover

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) will im Juni mit dem Bau eines neuen, moderneren Drehfunkfeuers bei Sarstedt beginnen – das dürfte die Windenergiebranche freuen, da doch wegen der alten Anlage manches Projekt in der Region Hannover nicht genehmigt worden ist.

Funkfeuer werden von den Flugzeugen zur Navigation benutzt. Ursprünglich sollte das neue Doppler-Drehfunkfeuer (DVOR) wie berichtet 2020 gebaut werden. Laut DFS-Sprecherin Anja Naumann habe sich das Projekt verzögert, weil ein Widerspruch gegen die Baugenehmigung vorgelegen habe – „ausgerechnet“ von Windwärts, einem Anlagenbauer aus Hannover.

Überzeugt

Windwärts habe die Hoffnung gehegt, dass er so erreichen könne, das künftig gar keine Flugsicherungsanlage dort stehen werde. Naumann: „Wir haben ihn aber überzeugt, dass es mit der neuen Anlage viel positivere Aussichten gebe“ – und unterm Strich mehr Windkraftanlagen genehmigungsfähiger würden. Das habe die Erfahrung andernorts gezeigt, denn inzwischen seien fünf Funkfeuer bereits umgerüstet worden.

Weniger anfällig

Die moderne Anlage soll gegenüber Störeinflüssen von Windenergieanlagen robuster als konventionelle Funkfeuer sein. Dadurch und durch eine neue Berechnungsmethode würden Genehmigungen von Windenergieprojekten begünstigt. Die DFS-Sprecherin geht davon aus, dass so in der Region Hannover einiges an Windkraftanlagen genehmigungsfähig werden könnte, wo die Flugsicherung bislang die Empfehlung zur Ablehnung an die Baubehörden gegeben habe. Allein im so genannten Schutzbereich (Umkreis von 15 Kilometern) der bisherigen Navigationsanlage Sarstedt seien bislang knapp 120 Windenergieanlagen genehmigt worden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fünf Monate Bauzeit

Der Neubau kostet laut DFS etwa 1,5 Millionen Euro, die Bauzeit betrage etwa fünf Monate. Damit könne das neue DVOR Sarstedt (früher, ganz in der Nähe: „Funkfeuer Leine“) „spätestens im 1. Quartal 2022 in Betrieb gehen“. Die neue Anlage ersetzt eine als Zwischenlösung aufgebautes konventionelles Funkfeuer (Typ CVOR) in einer Container-Anlage am gleichen Ort. Allein im so genannten Schutzbereich (Umkreis von 15 Kilometern) der Navigationsanlage Sarstedt seien bislang knapp 120 Windenergieanlagen genehmigt worden.

Immer mehr Flugzeuge werden mit Hilfe von Satellitensignalen (GPS) navigiert und so ans Ziel gebracht. Dennoch will die DFS nicht auf die Funkfeuer verzichten: Es gebe immer noch fünf bis zehn Prozent Luftverkehr, der kein GPS nutze – und man benötige es für den Fall, dass GPS etwa ausfällt.

Das Provisorium der Flugsicherung bei Sarstedt. Quelle: Tarek Abu Ajamieh

Hoffnung für Altanlagen

Für konventionelle Navigationsanlagen (CVOR) erwartet die DFS im Frühjahr ebenfalls Vorschläge für eine neue Berechnungsmethode, die dann zügig in die Praxis überführt werden sollen. Das dürfte der Windkraftbranche ebenfalls gefallen – da Nienburg derzeit noch als Hindernis für viele Projekte steht. Außerdem arbeitet die DFS daran, auch diese Anlage umzurüsten – ob das tatsächlich kommt und wenn ja wann, ist noch offen.

Millioneninvestitionen in Sicht?

Alexander Jäger-Bloh, Windkraft-Unternehmer und Sprecher der „Planerallianz VOR Nienburg“ mehrerer Windanlagen-Projektentwickler, sagte vergangenen Sommer der NP, dass allein innerhalb des 15-Kilometer-Prüfbereichs des Drehfunkfeuers „CVOR Nienburg“ in den Landkreisen Nienburg, Region Hannover und Heidekreis „mindestens 110 geplante moderne Windenergieanlagen“ – neue oder Ersatzbau (Repowering) – „mit einem Marktvolumen von über 800 Millionen Euro“ nicht gebaut werden könnten. Ähnliches gelte am Drehfunkfeuerstandort Sarstedt. Letzteres ist nun wohl bald Geschichte.

Von Ralph Hübner