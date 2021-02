Hannover

Millionen für die Windkraftforschung: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat der Leibniz-Universität Hannover 8,5 Millionen Euro für die Einrichtung des Sonderforschungsbereiches (SFB) „Offshore-Megastrukturen“ zugesagt. Dort soll mit Hilfe eines noch zu entwickelnden „digitalen Zwillings“ das Geschehen um und das Verhalten von Windkraftanlagen auf See simuliert und damit ihre Entwicklung und die Planung von Windparks verbessert und sicherer gemacht werden.

Offshore-Windenergieanlagen sollen einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Künftige Anlagen werden mit über 300 Metern Gesamthöhe und mit Rotoren von mehr als 280 Metern Durchmesser deutlich größer sein als heutige Windräder. Das Knifflige: Sie unterliegen damit laut den Forschern kaum bekannten Einwirkungen, etwa durch dort oben herrschende Windbedingungen. Überhaupt würden für diese Anlagen wegen ihrer Bauweise sowohl Umgebungseinflüsse als auch das Zusammenwirken einzelner Bauteile untereinander relevanter.

Neues für das Neue

Heutige Methoden für Entwurf und Betrieb von Windenergieanlagen seien für Bauwerke dieser Größe nicht mehr anwendbar. Ziel des SFB sei daher die Erforschung physikalischer und methodischer Grundlagen, basierend auf dem Konzept eines sogenannten digitalen Zwillings.

„Wir schaffen mit dem digitalen Zwilling ein individuelles Simulationsmodell, mit dessen Hilfe künftig Anlagen geplant und gebaut werden können“, erklärt Clemens Hübler (31), Geschäftsführer des SFB (zu dem auch Forscher der Uni Oldenburg, der TU Dresden und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehören). Das sei Grundlagenforschung, und das daraus entwickelte Modell soll während des Betriebs einer dann errichteten Anlage auch lernen – und damit entwickelt, verbessert werden, besonders im Hinblick auf seinen Einsatz für die nächste Anlagengeneration.

Für die Planung und den Betrieb zukünftiger Windparks seien für jede einzelne Anlage während der gesamten Lebensdauer präzise Informationen über den Zustand und das Verhalten erforderlich. Dazu zählen etwa die Tragstruktur der Rotorblätter sowie Kenntnisse über die Wirkung sich ändernder Umgebungs- und Betriebsbedingungen.

Rückbau im Blick

Klassische Simulationsmodelle sind in der Regel identisch für alle Anlagen in einem Windpark, haben vor allem die Tragfähigkeit im Blick. Aspekte wie Fertigung, Installation sowie Betrieb und Rückbau würden hingegen nachrangig berücksichtigt, sagen die Forscher. Hübler, promovierter Ingenieur, sagt: „Wir wollen eine Vision entwickeln: Wie sollen Windkraftanlagen in zehn, zwanzig Jahren gebaut werden?“ Und mit einem digitalen Zwilling könne man dann auch den Rückbau durchspielen: Heute herrsche oft das Motto „werden wir schon irgendwie schaffen“. Künftig seien die Planer und Betreiber mit dem Simulationsmodell „besser vorbereitet und können einfacher Lösungen für womöglich beim Rückbau auftretende Probleme finden“.

Details wichtig

Der SFB soll daher mit dem digitalen Zwilling eine Methode entwickeln, die alle diese Details berücksichtigt. Der digitale Zwilling ist ein so genanntes gekoppeltes Gesamtmodell einer konkreten (tatsächlich zunächst noch nicht gebauten) Windenergieanlage, das mit Hilfe von Messdaten ständig an den aktuellen Zustand des realen Zwillings angepasst wird. Daraus sollen sich Simulationsmodelle ergeben, die einzelne, reale Anlagen über deren gesamte Lebensdauer beschreiben und immer an den aktuellen Zustand angepasst werden können - und man kann damit neue Anlagen an anderen Standorten planen.

Effizientere Anlagen

„Mithilfe des digitalen Zwillings können zukünftige Windenergieanlagen sicher, wirtschaftlich und ressourcenschonend entworfen und betrieben werden“, erklärt Raimund Rolfes von der Leibniz Universität, Sprecher und Chef des SFB. Dies ermögliche Anlagen, die eine effizientere Stromerzeugung und kontinuierlichere Stromeinspeisung bieten und vergleichsweise schneller aufgebaut und kostengünstiger in der Wartung sind als heutige Windräder.

Leibniz-Uni-Präsident Volker Epping sieht in der Mittelzusage einen „großen Erfolg“ für die hannoversche Universität und einen „Beleg für die exzellente Leistungsfähigkeit unserer Wissenschaftler in unterschiedlichsten Bereichen“.

Die Partner

Für den jetzt im Aufbau befindlichen Sonderforschungsbereich haben sich vier Forschungseinrichtungen unter der Leitung der Leibniz Uni zusammengeschlossen. Mit dabei sind: Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Technische Universität Dresden. An der Leibniz-Uni sind zehn Institute der Fakultäten für Bauingenieurwesen und Geodäsie, für Maschinenbau, für Mathematik und Physik und für Elektrotechnik und Informatik involviert. Die Laufzeit ist vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 mit der Möglichkeit der Verlängerung bis 2032.

