Die Verbraucherzentrale Niedersachen (VZN) hat in der Corona-Pandemie besonders viele Beratungsanfragen in Sachen Reiserecht und abgesagter Veranstaltungen (etwa Konzerte). Hier ein paar Beispiele, was Unternehmen unternehmen, um nicht zurückzahlen zu müssen, was nach Ansicht der VZN gesetzlich klar geregelt ist – und die etwas unklare Falllage in Sachen Beherbergungsverbot.

Fälle bei Pauschalreisen

Im November 2019 hatte ein Verbraucher für September 2020 eine Pauschalreise mit LMX International ( LMX Touristik) nach Mallorca gebucht. Nachdem erneut eine Reisewarnung für die Balearen ausgesprochen wurde, möchte der Kunde kostenlos stornieren. LMX lehnt jedoch ab: Da die Corona-Pandemie die Welt bereits seit Januar beschäftige, zähle sie zum „allgemeinen Lebensrisiko“.

Ähnlich argumentiert der Anbieter Bentour Reisen GmbH gegenüber einem Kunden, der seine Reise für Oktober im Januar 2020 gebucht hatte: „Der neuen Realität unter Corona hat sich jedermann weltweit zu stellen, ohne dass die Auswirkungen Dritten anzulasten sind.“ Der Anbieter verlangt deshalb 50 Prozent Stornokosten.

Ein weiterer Verbraucher hatte im Flugbörse Reisebüro in Salzgitter für August 2020 eine dreitägige Kreuzfahrt mit der Colorline gebucht. Im Juni sagte er die Fahrt ab, da eine Reisewarnung für den Zeitraum bestand. Der Kreuzfahrtanbieter verlangte dennoch 100 Prozent Stornokosten.

Die Argumentation der Anbieter ist laut VZN „absurd und falsch. Da die Reisen im Voraus gebucht wurden, stellt die Pandemie sehr wohl ein unvorhergesehenes außergewöhnliches Ereignis dar.“ Die Rechtslage sei eindeutig: „Die Reisen müssen kostenlos storniert werden.“ - was LMX nach Aufforderung der VZN auch getan habe.

Flugabsage: Airline muss Ticketpreis erstatten

Besonders dreist habe sich die Fluglinie Condor verhalten, berichtet die VZN. Die Airline verwies auf den Reisevermittler STA Travel, über den der dann abgesagte Flug gebucht worden war – und der war zu dem Zeitpunkt bekanntermaßen schon insolvent. Sagt eine Airline Flüge ab, ist sie laut VZN nach der europäischen Fluggastrechteverordnung zur Rückzahlung des Ticketpreises verpflichtet und darf nicht an den Vermittler oder die Buchungsstelle verweisen.

Storno bei Beherbergungsverbot kostenlos?

Komplizierter sei die Lage bei Beherbergungsverboten: Wer etwa ein Ferienhaus in Schleswig-Holstein für Oktober 2020 gebucht hat – und dessen Heimatort plötzlich als Risikogebiet eingestuft wird, müsste bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen, nicht älter als 48 Stunden.

Bei einem Beherbergungsverbot können Urlauber nach Ansicht der VZN kostenfrei stornieren, weil der Anbieter die vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbringen darf. Da das Verbot bei negativem Corona-Test nicht greift, werden sich viele Anbieter darauf berufen und an ihren Stornobedingungen festhalten. So wird Verbrauchern oft nur die Wahl zwischen hohen Test- und Stornokosten bleiben, folgert die VZN. Hinzu komme die Ungewissheit, ob das Testergebnis rechtzeitig vorliegt. Ob das für Verbraucher zumutbar sei, müsse letztlich im Einzelfall geprüft werden. Inzwischen werden die Verbote teils nicht mehr angewendet – was die Situation nur verwirrender mache. Diese Situation sei „sehr ärgerlich“.

Veranstaltungen und die Gutscheinfrage

Nach Stornos wegen abgesagter Veranstaltungen muss man sich in der Regel mit einem Gutschein begnügen. Ticketverkäufer wie Eventim und Global Tickets behalten jedoch einen Teil des gezahlten Preises ein, teils in beträchtlicher Höhe und nicht nachvollziehbar unterschiedlich – zu Unrecht, sagt die VZN. Das sei gesetzlich klar geregelt – möchte der Veranstalter davon abweichen, müsse er klar belegen wofür der Betrag abgezogen wird und müsse auch in seinen AGB darauf hingewiesen haben.

Wann die Härtefallregel gilt

Die Kunden können jedoch auch Auszahlung in Geld verlangen, sollte die Gutscheinlösung unzumutbar sein – etwa weil man extra hunderte Kilometer anreisen müsste, während man beim abgesagten Termin ohnehin in der Gegend (Reise, Urlaubsaufenthalt) gewesen wäre. Das Auskunftsrecht des Veranstalters über die Details zu den vorgetragenen Gründen für den Auszahlungswunsch unterliegt dabei laut VZN aber den Grundsätzen der Datenminimierung und Datensparsamkeit – man muss nicht alles offenlegen, wenn es zu weit geht und nicht im Verhältnis zur Erstattung eines Preises für ein Konzert geht.

