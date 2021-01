Wolfsburg

Volkswagen muss auch im Februar die Produktion im Stammwerk Wolfsburg drosseln. Das Unternehmen hat vorerst vier Schließtage in der Golf-Fertigung angesetzt. Ursache ist weiterhin der weltweite Engpass auf dem Halbleitermarkt.

Diesmal sind die Mitarbeiter der Golf-Fertigung vom Produktionsausfall betroffen. Sie müssen am 1., 2., 19. und 26. Februar zuhause bleiben. Für rund 8000 Mitarbeiter heißt dies Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld wird von VW aber wie gewohnt aufgestockt.

Anzeige

Seit kurz vor Weihnachten kommt es beim Wolfsburger Autobauer immer wieder zu Produktionsausfällen. Die Golf-Fertigung war davon bisher am stärksten betroffen. So wurden die Weihnachtsferien an den Montagelinien 2 und 3 um mehrere Wochen zwangsverlängert. Erst am 18. Januar liefen die Bänder wieder an. Zusätzlich hatte VW im Januar auch in der Tiguan-Fertigung vier Schließtage ansetzen müssen.

Halbleiter sind weiter Mangelware

Der Grund dafür ist weiterhin der globale Mangel an Halbleitern, die für elektronische Bauteile wie etwa Steuergeräte benötigt werden. Der Engpass macht Volkswagen und der gesamten Autoindustrie seit Dezember zu schaffen. Nach dem ersten Shutdown im Februar, als der Automarkt komplett einbrach, hatten die Produzenten der Computerchips sich auf andere Abnehmer eingestellt. Deswegen fehlen den Fahrzeugherstellern jetzt – nachdem die Nachfrage nach Autos wieder annähernd Normalniveau erreicht hat – die benötigten Teile. Zuletzt hatte sich deswegen sogar die Bundesregierung eingeschaltet und sich an Taiwan, eine der größten Herstellernationen von Halbleitern, gewandt.

Eine schnelle Verbesserung der Lage ist dennoch nicht in Sicht und wird auch bei VW nicht erwartet. Vorsorglich hat das Unternehmen für die Produktionsmitarbeiter in einigen Werken bereits Kurzarbeit angemeldet. Bei der Produktionsplanung fährt Volkswagen weiter auf Sicht. Zu Ausfällen wie jetzt im Februar kann es deswegen stets erneut kommen.

Von RND/MMO/ Steffen Schmidt