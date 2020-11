Wolfsburg

In der Abhör-Affäre bei Volkswagen gibt es eine neue Entwicklung: Eine neue Spur führt die Ermittler wohl nach Russland zu einer hochrangigen VW-Managerin. Diese soll dem mittlerweile verstorbenen, verdächtigen VW-Mitarbeiter den Auftrag für die Tonaufnahmen gegeben haben. Das jedenfalls berichtet das Online-Magazin „Business-Insider“ und beruft sich dabei auf eine mutmaßliche Aussage und einen angeblichen Abschiedsbrief des damaligen Hauptverdächtigen.

Die zuständige Braunschweiger Staatsanwaltschaft will die neuen Informationen inhaltlich nicht kommentieren, um „die andauernden Ermittlungen nicht zu gefährden“, teilt der Erste Staatsanwalt Christian Wolters auf Anfrage dieser Zeitung mit. Dass die Ermittler einer neuen Spur nachgehen, ist jedoch offensichtlich, kam es in der letzten Woche doch in Zusammenhang mit dem Fall zu neuen Durchsuchungen bei Volkswagen in Wolfsburg. „Dabei wurden durch das Unternehmen Dokumente und Dateien übergeben, die derzeit ausgewertet werden“, bestätigt Wolters.

Volkswagen bestätigt neue Durchsuchungen

Volkswagen bestätigte den Vorgang gegenüber dieser Zeitung. „Selbstverständlich hat das Unternehmen ein hohes Aufklärungsinteresse und kooperiert voll umfänglich mit den zuständigen Ermittlungsbehörden. Im Zuge der andauernden Ermittlungstätigkeit wurden der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig am vergangenen Dienstag Dokumente und Datenträger in den Geschäftsräumen der Volkswagen AG übergeben, die von dieser sichergestellt wurden“, so ein Unternehmenssprecher.

Darüber hinaus habe man keine Detailkenntnis von den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Auch in Bezug auf die mutmaßlich verdächtige russische Managerin könne man sich nicht äußern.

Laut „Business Insider“ soll es sich bei dieser um die derzeitige Leiterin des Einkaufs in Russland handeln. Verdächtig: In ihrer früheren Funktion soll sie in engem Kontakt zu dem bosnischen Zulieferer Prevent gestanden und als Bindeglied zwischen diesem und dem VW-Management fungiert haben. In den Tonaufnahmen des Abhörskandals geht es um vertrauliche Gespräche darüber, wie Volkswagen den unliebsamen Zulieferer ausmanövrieren könne. Prevent selbst bestreitet eine Verstrickung in die Affäre.

Ermittlungen zu mutmaßlichem Selbstmord dauern an

Bekannt geworden war der Abhör-Skandal im Sommer. VW stellte damals sofort Anzeige gegen unbekannt. Kurz darauf wurde der mutmaßliche Schuldige, ein bereits freigestellter VW-Mitarbeiter, enttarnt. Nur wenige Tage spitzte sich die Situation dramatisch zu. Zuerst wurde bekannt, dass das Haus des Verdächtigen bei Grasleben im Landkreis Helmstedt wenige Wochen zuvor einem Brandanschlag zum Opfer gefallen war. Erneut nur wenig später wurde der Mann nahe seines Wohnortes tot in einem brennenden Auto aufgefunden.

Auch in diese beiden Fällen gibt es noch keine Ergebnisse. „Sowohl hinsichtlich des Hausbrandes als auch bezüglich des mutmaßlichen Selbstmordes des Beschuldigten sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Unter anderem stehen weiterhin Untersuchungsergebnisse zu dem Fahrzeug aus, in dem der Tote aufgefunden wurde“, teilte Staatsanwalt Christian Wolters am Montag mit.

Von RND/ WAZ/ Steffen Schmidt