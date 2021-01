Hannover

Der Bundespräsident wünscht sich, dass mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Wie sieht die Bereitschaft in der Region aus. Die NP hat sich bei einigen großen Arbeitgebern erkundigt, wie sie es denn mit Home-Office, Telearbeit oder mobilem Arbeiten so halten. Hier die Ergebnisse:

Die Mitarbeiter bei Continental haben laut Pressesprecher Vincent Charles „große Freiheit in der Entscheidung, wo sie arbeiten, da wir bereits 2016 flexible Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter weltweit eingeführt haben“. Homeoffice sei „seit langem gelebte Praxis und bei vielen Tätigkeiten problemlos möglich“. Für die Lockdown-Zeit sei den Mitarbeitern empfohlen, wenn möglich, mobil zu arbeiten.

Conti : 10 bis 30 Prozent

Seit Beginn der Corona-Pandemie sei das bestehende ganzheitliche Schutz- und Hygienekonzept weiterentwickelt worden, das an allen Standorten weltweit in allen Bereichen Anwendung finde. Für Mitarbeiter, die nicht mobil arbeiten könnten, sei „eine reduzierte Nutzung der Bürokapazitäten möglich, erklärt Charles. Derzeit liege „die Auslastung der Verwaltungsbereiche an unseren Standorten zwischen etwa 10 und 30 Prozent“.

VGH : 60 Prozent

Die Versicherungsgruppe Hannover ( VGH) hat laut Pressesprecher Christian Worms „seit März 2020 die technischen Voraussetzungen für Arbeiten im Homeoffice zügig bereitgestellt und ausgeweitet“. Daher könne „theoretisch der ganz überwiegende Teil“ der Belegschaft auch von zu Hause aus arbeiten. Aktuell sind „gut 60 Prozent (...) überwiegend vom Homeoffice aus tätig.“ Da seien etwas mehr als im Jahresmittel 2020. Höher sei der Anteil nur in der Anfangsphase des ersten Lockdowns im März gewesen.

Anweisungen, im Homeoffice zu arbeiten, gebe es nicht. Allerdings habe der Vorstand „früh die Empfehlung ausgesprochen, alle Möglichkeiten zur Telearbeit aktiv zu nutzen“ – und dies mehrfach wiederholt. Zudem habe die VGH die Belegung von Arbeitsflächen, Besprechungsräumen und Betriebsrestaurant limitiert, also die Zahl gleichzeitig anwesender Mitarbeiter, Mindestabstände am Arbeitsplatz begrenzt.

Talanx & HDI : 85 Prozent

Beim Versicherungskonzern Talanx ( HDI, Hannover Rück) ist laut Pressesprecher Andreas Ahrenbeck „technisch die mobile Arbeit für rund 95 Prozent der Mitarbeiter von HDI/ Talanx in Deutschland möglich“. Die aktuelle Belegungsquote in den Büros betrage derzeit „rund 15 Prozent“, im Frühjahr habe die Quote „unter 20 Prozent“ betragen. Es herrsche das Freiwilligkeitsprinzip, sofern „nicht betrieblich absolut notwendige Aspekte eine Anwesenheit erfordern“. Die Belegungsobergrenze sei 25 Prozent, mithin muss drei Viertel der Büroflächen unbesetzt bleiben. Die Belegschaft sei aufgefordert, das mobile Arbeiten zu nutzen „und damit die Ziele des Lockdowns und den Grundsatz der Regierung ,Wir bleiben zuhause’ zu unterstützen“.

VWN: Maximale mobile Arbeit!

Für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) teilt Nassia Zdravkova, Personalchefin Deutschland, auf Anfrage mit, dass „mobiles Arbeiten als ein wirksames Mittel zu Kontaktvermeidung eingesetzt“ eingesetzt werde – aktuell seit Ende des vergangenen Jahres bis mindestens zum 28. Februar. Der Autobauer verfolgt laut Zdravkova „die Umsetzung maximaler mobiler Arbeit“. Es gelte „die einfache Regel: Beschäftigte, die mobil arbeiten können und deren Anwesenheit (...) nicht zwingend erforderlich ist, arbeiten mobil von Zuhause.“ Nur für Tätigkeiten, die ausschließlich im Werk oder aus dem Werk heraus umgesetzt werden könnten, sei Anwesenheit auf dem Werksgelände aktuell erlaubt. Etwa in der Fahrzeug-Produktion oder der Sicherheit. Die 7-Tage-Inzidenz-Werte des Werks in Stöcken liege derzeit „sehr deutlich“ unter denen von Stadt und Region Hannover.

Stadt: Dienstanweisung

Von den etwa 11.500 Beschäftigten der Stadtverwaltung Hannover können laut Pressesprecher Felix Weiper „theoretisch 4000“ ihre Arbeit von außerhalb, also auch im Homeoffice erledigen. Und das würden die meisten auch tun, jetzt, im zweiten Lockdown wären es auch mehr als im Frühjahr. Das wird den Mitarbeitern auch dringend nahegelegt, denn: „In einer Dienstanweisung ist geregelt, dass alle, die im Homeoffice arbeiten können, auch im Homeoffice arbeiten sollen.“

Ansonsten gelte: Wo Homeoffice „aus betrieblichen oder organisatorischen Gründen nicht möglich ist, sollen die Hygiene-, Abstands- und Lüftungsregeln eingehalten werden“, erklärt Weiper. Dazu gehöre auch, „versetzte Arbeitszeiten zu nutzen oder auf freie Arbeitsplätze in Büros zu wechseln, deren Mitarbeitenden im Homeoffice sind.“

Von Ralph Hübner