Garbsen

Großauftrag für den Spezialmaschinenbauer LPKF Laser & Electronics AG aus Garbsen: Das börsennotierte Unternehmen hat am Sonntag einen Rahmenvertrag mit einem Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen abgeschlossen, der LPKF einen Umsatz von „mindestens“ 18 Millionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 erwarten lässt. Die erste Bestellung für Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen sei dabei zeitgleich vereinbart worden.

LPKF ist bereits seit 13 Jahren als Zulieferer für die Solarindustrie im Geschäft und sieht sich als ein weltweit führender Anbieter für hochspezialisierte Lasersysteme zur Strukturierung von Dünnschichtsolarmodulen. Mit der Lasertechnik von LPKF können Hersteller nach Angaben des Unternehmens „den Wirkungsgrad jedes einzelnen Solarmoduls signifikant erhöhen. Dadurch wird die Produktion von Solarstrom wettbewerbsfähiger - auch ohne staatliche Subventionen.“

Gegen die Klimakatastrophe

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich das Projekt des LPKF-Kunden verzögert. „Wir freuen uns über diesen Impuls für unser Solargeschäft und werden an unserem Standort in Suhl zeitnah mit der Produktion dieser ersten Bestellung beginnen", sagt der LPKF-Vorstandsvorsitzende Götz Bendele. Er sieht die Technik auch als Mittel gegen die Klimakatastrophe, denn „dies ein gutes Beispiel dafür, wie mit innovativer Technologie die Energiegewinnung sauberer und nachhaltiger gestaltet werden kann“.

Das im S-.Dax gelistete Unternehmen beschäftigt derzeit knapp 700 Mitarbeiter, 285 davon am Stammsitz Garbsen. An der Börse kletterte der Kurs der LPKF-Aktie am Montag vorübergehend um gut neuneinhalb Prozent, erreichte 22,75 Euro und fiel dann wieder auf Werte um 22,25 Euro.

Aufträge wegen Corona verschoben

Im ersten Halbjahr hat LPKF einen Umsatzrückgang von rund 30 Prozent auf 50 Millionen Euro verzeichnet – Kunden hatten Aufträge wegen Corona verschoben. Für das laufende zweite Halbjahr werden ein höherer Umsatz und ein höherer Gewinn als bis Jahresmitte erwartet. Für den Fall „einer ausgeprägteren Rezession geht der Vorstand für das Geschäftsjahr von einem Umsatz- und Ergebnisrückgang aus“ hieß es auf Anfrage – konkreter könne man es wegen der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie nicht prognostizieren.

Für das dritte Quartal werde mit einem Umsatz von 24 bis 27 Millionen Euro und einem EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) von ein bis drei Millionen Euro gerechnet. Für die folgenden Jahren erwarte der Vorstand „weiterhin ein nachhaltig profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen“.

Von Ralph Hübner