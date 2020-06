Solarbranche hofft auf Verfassungsgericht

Hannover

Die Solartechnik könnte sich weiter ausbreiten – wäre da nicht ein Problem, das der Branche große Sorge bereitet: Die Förderung von neuen Solarenergieanlagen steht auf der Kippe – denn noch gilt, dass sie wegfällt, sobald in Deutschland insgesamt 52 Gigawatt Solarstromkapazität installiert sind. Das dürfte laut Experteneinschätzung im Sommer erreicht werden.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) befürchtet, dass sich der Solarmarkt halbieren könnte, streicht die Bundesregierung nicht wie längst angekündigt diesen „Förderdeckel“. Da die entsprechende Gesetzesänderung auch vergangene Woche nicht in den Bundestag eingebracht worden ist, hat laut dem BSW ein Solarunternehmer nun mit Unterstützung des Verbands und „100 weiteren Unternehmen aus Handwerk und Energiewirtschaft“ Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben (Grundrecht auf Eigentum verletzt wegen Existenzbedrohung).

Anzeige

Der BSW erklärt, dass die derzeitige „Investitionsunsicherheit“ bereits „in den letzten Wochen zu Schäden in dreistelliger Millionenhöhe geführt“ habe. Falle der so genannte „Solardeckel“ nicht vor der Sommerpause, würden „die Schäden in die Millionen gehen, der Klimaschutz blockiert und Tausende in der Solarbranche ihren Job verlieren“.

Weitere NP+ Artikel

Der BSW hofft, dass die Gesetzesänderung kommende Woche im Bundestag eingebracht wird und dann der Bundesrat Anfang Juli abschließend entscheiden kann – in diesem Falle werde die Verfassungsbeschwerde zurückgezogen.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner