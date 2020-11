Hannover

Im Streit um das Sanierungskonzept für die kriselnde Deutsche Messe AG hat die Arbeitnehmerseite erneut gefordert, das Management solle sich bemühen, mit Neugeschäft in jedem neuen Jahr wenigstens zehn Millionen Euro mehr Umsatz zu erzielen.

Karsten Scheibe, Betriebsratsvorsitzender der Messe AG, vertritt die Ansicht, dass dies angesichts von „bisher etwa 350 Millionen Euro Jahresumsatz“ möglich sein müsse“. Daher werde die Arbeitnehmerseite dies „als Beschluss im Aufsichtsrat beantragen.“ In den letzten Jahren seien bereits einige neue Projekte und Messen kreiert worden, aus Arbeitnehmersicht aber nicht hinreichend intensiv genug.

Anzeige

„Auf Jahre unter Vorniveau“

Messe-Sprecher Onuora Ogbukagu: „Wir haben der IG Metall und dem Betriebsrat bereits vor Wochen unser Zukunftskonzept vorgelegt, das unter anderem den Fokus auf deutlich mehr Vertrieb und Neugeschäft am Standort Hannover legt.

Allerdings sei das Unternehmen „inmitten der größten Krise der Messe- und Eventbranche. Sowohl die Nachfrage nach Messebeteiligungen als auch die Geschäftsreisetätigkeit wird noch auf Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau liegen.“ Das sei die Erkenntnis aus dem „permanenten Austausch mit unseren Kunden“. Von daher könne die Messe „in keiner Weise nachvollziehen, woher die IGM und der Betriebsrat ihren Optimismus in Bezug auf die Perspektiven des Messegeschäfts nehmen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

„Zu wenig Perspektive“

Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover und Mitglied im Aufsichtsrat der DMAG, findet es dagegen „schon erstaunlich, dass im Moment die Kunden der Deutschen Messe und der Betriebsrat die Geschäftserwartung für die nähere und mittlere Zukunft positiver sehen als der Vorstand und die Anteilseigner Land und Stadt.“ Die Annahmen des Vorstands beruhten auf einer Analyse der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) und sei „hoch spekulativ und einseitig zu Lasten der Beschäftigten“. Das Papier der BCG gehe für 2022 nur von 60 Prozent des Geschäfts vor der Krise aus, es biete „zu wenig Perspektive für den Standort Hannover“.

Die Messe AG kommt aus IG Metall-Sicht „aus einer wirtschaftlich gesunden Situation“: Vor Corona gab es einen Jahresgewinn für 2019 von 14,6 Millionen Euro statt der erwarteten 9,6 Millionen Euro. Und selbst für die in der Regel wirtschaftlich schwächeren geraden Jahre (weil in ungeraden mehr Messen turnusmäßig stattfinden) seien positive Ergebnisse in der Mehrjahresplanung eingestellt gewesen.

Hauptmesse soll stattfinden

Trotz Corona-Pandemie soll die Hannover Messe im April 2021 „in echt“ stattfinden: Die Ausstellern sollen sich sowohl auf dem Gelände wie im Internet präsentieren. „Wir haben den Schieberegler auf hybrid gestellt“, sagte Messe-Chef Jochen Köckler laut einem Bericht der HAZ am Freitag. „Viele Aussteller wollen einen analogen Teil mit Schutzkonzept in den Hallen und professioneller digitaler Ergänzung – andere kommen rein digital.“ Sollten die Behörden allerdings wegen Corona Bedenken gegen eine Ausstellung auf dem Gelände haben, werde die Industrieschau nur online stattfinden.

Die Krisenzahlen

Vor wenigen Tagen wurde (wie berichtet) publik, dass die Messe fürs laufende Jahr einen Verlust von 100 Millionen Euro erwartet, für die beiden Folgejahre zusammen ebenfalls 100 Millionen Euro Verlust. Zudem hat die Messe 200 Millionen Euro neue Schulden gemacht und braucht weitere 100 Millionen, um weitermachen zu können – andernfalls drohe zum Jahresende die Insolvenz, sagt der Vorstand. Es laufen Gespräche über Finanzhilfen und Bürgschaften von Stadt und Land in Höhe von knapp 100 Millionen Euro. Ein erster Sanierungsplan sieht vor, von 750 Stellen etwa 290 abzubauen und auch Geschäft auszugliedern. Am 25. November findet die nächste Aufsichtsratssitzung statt.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner