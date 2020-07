Hannover

Im Schuhhaus Neumann mitten in Hannover gilt das Motto: „Auf Nachfrage senken wir die Preise um 2,52 Prozent“, erklärt Hauptkassiererin Sevcan Serim. Das gelte nicht für reduzierte oder neu reingekommene Ware. Allerdings spreche man die Kunden auch an, ob sie vielleicht auf die Reduzierung verzichten wollen – die so erzielten Mehrerlöse würden dazu dienen, das Kurzarbeitergeld der betroffenen Kollegen aufzustocken. Serim: „Viele finden das gut – denn meist ist das ja ein Betrag, für den es sonst nicht mal ein Paar Schnürsenkel gibt.“

Die Parfümerie Liebe gibt „an der Kasse sofort drei Prozent Skonto, wenn jemand fragt“, sagt Geschäftsführerin Caroline Prenzler (45). Wer eine Liebe-Kundenkarte nutze, bekomme ohnehin immer drei Prozent Rabatt. Und sie erklärt, was die Corona-Krise für ihr Geschäft bedeutet: „Eigentlich haben wir nichts zu verschenken, können uns das finanziell nicht wirklich leisten – 80 Prozent unserer Leute sind in Kurzarbeit, wir schließen immer noch um 16 Uhr.“ Immerhin habe sie niemanden entlassen, wie es anderswo hier geschehen sei. Die Preise an der Ware habe man nicht geändert – das sei bei rund 80.000 Artikel viel zu aufwändig: „Die müssten wir alle neu auszeichnen, da kleben wir uns dumm und dämlich“.

„Keine Option“

Beim Modegeschäft I.G. von der Linde wird die Steuersenkung an der Kasse automatisch voll an die Kunden weitergegeben, exakt 2,52 Prozent, sagt Inhaber Felix Meiners (54). Die Artikel habe man nicht neu ausgezeichnet: „Wir wollten nicht für ein halbes Jahr neue Etiketten drucken und dran machen und danach das Ganze wieder zurück …“ Meiners gibt die Senkung weiter, auch wenn er mal kurz darüber nachgedacht hatte, es sein zu lassen: „Dahinter steckt ja die Idee, den Konsum anzukurbeln – würde ich das nicht tun, würde man dem Ziel ja nicht nahekommen. Insofern war es nicht wirklich eine Option, das nicht zu tun.“ Ein Viertel seiner Mitarbeiter sei noch in Kurzarbeit, entlassen habe er niemanden „und das werde ich auch nicht tun“.

Felix Meiners, Inhaber und Geschäftsführer des Modehauses I.G. von der Linde in Hannover. Quelle: Ilona Hottmann

Das Mäntelhaus Kaiser korrigiert die Preise ebenfalls an der Kasse, die Auszeichnung ist unverändert.

„Symbolpolitik“

Jürgen Willmann, Mitinhaber des Fahrradhauses Keha Sport am Steintor, gibt die Steuersenkung weiter, meint aber, dass kein Kunde deswegen ein Fahrrad kauft. Er meint, dass sei „Symbolpolitik, die man sich hätte sparen können. Viel wichtiger wäre es, wenn Amazon und andere Online-Händler hier Steuern zahlen müssten und Steuerschlupflöcher geschlossen würden!“ Das macht ihn wütend, er sieht die lokalen Händler bedroht. „ Karstadt in Hannover finde ich besser als ein Call-Center irgendwo.“ Für ein halbes Jahr hätte man das nicht machen müssen, die Politik sollte „lieber für Steuergerechtigkeit sorgen!“.

Symbolpolitik: Jürgen Willmann, Mitinhaber des Fahrradgeschäfts Keha Sport in Hannover, zur vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. Quelle: Ilona Hottmann

In die eigene Tasche?

Das Schuhhaus Gysi verspricht „drei Prozent auf alle Endpreise an der Kasse“. Geschäftsführer Michael Schenkemeyer (52) erklärt: „Wir versuchen damit ja, aus der Krise zu kommen. Wenn ich das als Händler in die eigene Tasche stecken würde, würde ich das Ziel verfehlen – und ich möchte ja, dass die Kunden wieder in die Innenstädte kommen. Daher werben wir auch damit.“ Alles neu auszuzeichnen sei zu aufwändig: „Bei elektronischer Preisauszeichnung geht das, aber nicht bei tausenden Kartons!“ Die Steuersenkung sei nicht groß, doch offenbar von Bedeutung für manche Kunden: „Einer war am Dienstag da und sagte, er komme am Mittwoch wieder – weil dann die Steuersenkung greift. Es ging dabei um 4,90 Euro – dafür kam er extra nochmal in die Stadt!“

Wirbt mit Preisanpassung: Michael Schenkemeyer vom hannoverschen Schuhhaus Gysi. Quelle: Ilona Hottmann

Lokale Filialisten

Der Optiker-Filialist Becker & Flöge gibt die Steuersenkung an ihre Kunden weiter. Mitarbeiterin Tabea Aslanidou erklärt: „Das geschieht an der Kasse oder wird in den Auftrag geschrieben. Die Preisauszeichnung wird nicht geändert - alles neu auszuzeichnen ist zu aufwändig.“

Die Bäckereikette Bosselmann wirbt auch damit, die Steuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben – die Preisauszeichnung dabei aber unverändert zu lassen. Die Probe ergibt: Ein Rosinenbrötchen „ Monte Christo“ kostet sonst 1,35 Euro – jetzt sind 1,32 Euro fällig. Das ist etwa ein halber Cent weniger, als es sein müsste, bei zehn Stück gibt es also rund fünf Cent Extra-Rabatt (2,22 Prozent statt korrekt knapp 1,9 Prozent). Bei anderen Bosselmann-Produkten und anderen Preisen fällt das womöglich anders aus.

Die Reinigungskette Stichweh gibt die Steuersenkung nicht weiter, es gelten nach wie vor die bisherigen Preise. Auf den Bons steht am Samstag auch noch der bisherige Steuersatz von 19 Prozent.

... und was die Großen machen

Große Handelsketten wie Rewe, Edeka, Aldi und Lidl haben versprochen, ihre Preise wegen der nun geltenden Mehrwertsteuersätze zu senken und werben damit, teils noch unterstützt von zusätzlichen Preisaktionen. Auch Saturn und Media Markt spielen da mit, ebenso Ikea und Rossmann, wo an der Kasse volle drei Prozent von allen Artikelpreisen abgezogen werden (also etwas mehr als rechnerisch erforderlich).

Ob aber ein Artikel, der etwa im August neu ins Sortiment eine Einzelhändlers kommt, ohne die aktuelle Corona-Mehrwertsteuer womöglich einen geringeren Endpreis aufweisen würde (jetzt aber eine versteckte Preiserhöhung enthält), bleibt offen und Geheimnis der Anbieter.

Gastronomen und kleinere Lebensmittelhändler wie Bäcker oder Metzger werden die Senkung in vielen Fällen wohl nicht weitergeben – zu klein die Beträge, zu groß der Umstellungsaufwand. Der kleine Unterschied (etwa bei einer Kugel Eis zu sonst 1,30 Euro etwa 2,5 Cent) bleibt in ihrer Kasse. Das ist vielleicht auch irgendwie gewollt so – als eine Art Corona-Hilfe, die bisher erlittene Einbußen etwas mindern hilft.

Von Ralph Hübner