Hannover

Nun also doch: Der hannoversche Bäckerfilialist „Bosselmann. Die Landbäckerei“ wird Teil der „Heide-Bäckerei Meyer“ in Wahrenholz bei Gifhorn. Das Gerücht gab es bereits länger, vehement hat Gerhard Bosselmann (64) Verkaufsabsichten bestritten – jetzt hat er den Verkauf an den Branchenkollegen bestätigt – nachdem „die Tinte unter dem Vertrag trocken ist“. Wirksam werden soll der Verkauf zum 1. Januar 2022.

Die seit 1925 existierende Heide-Bäckerei Meyer hat 80 Filialen, 800 Mitarbeiter, und investiert laut ihrem Chef gerade 25 Millionen Euro in eine hochmoderne Backstube, die zum Jahresende in Betrieb gehen soll. Dort werde „mehr handwerklich gearbeitet, als sich die Leute das vorstellen können“. Automatisiert und von Maschinen erledigt würden nur „stupide Arbeiten wie das Körbewaschen“.

Anzeige

Mit einem Umsatz im Vor-Corona Jahr von etwa 36,5 Millionen Euro sei man etwa dreieinhalb mal so groß wie das übernommene Unternehmen. Um die Bosselmann-Sparte mit derzeit 21 Filialen und noch 160 Beschäftigten sowie der Zentral-Bäckerei soll sich Junior Marcell Meyer (29, Betriebswirt) kümmern.

Die Gründe

Bosselmann benennt als Hauptgründe für den Verkauf: Sein Alter, gesundheitliche Probleme und den eigenen Weg von Tochter Caroline (25, Hotelkauffrau und studierte Betriebswirtin) mit deren Konzept „BoBo“. Außerdem sei es „in und nach Corona-Zeiten besser, dass man auch mit den Unternehmen zusammenrückt – für mehr Sicherheit, Größe und Stärke in unsicheren Zeiten“. Die Gespräche mit Meyer hätten „schon vor Corona“ begonnen, seien aber angesichts der Belastungen beschleunigt worden: „Die letzten Jahre zehrten an mir, das macht man ja nicht so auf der linken Gesäßhälfte – in jungen Jahren ging das noch“.

Bosselmann sagt, er sei „stolz darauf, dass hier nicht ein Großer einen Kleinen geschluckt hat, kein Industriebetrieb einen Handwerksbetrieb übernimmt, sondern dass hier zwei Innungsbetriebe und gewachsene Familienbetriebe zusammenkommen“. Mit Herbert Meyer (64), seit 25 Jahren Obermeister der Bäckerinnung Gifhorn, sei er zudem „seit mehr als 20 Jahren befreundet“. Der Name bleibe erhalten, ebenso das Führungspersonal, sagt er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Job-Angebot

Käufer Meyer bestätigt, dass er allen Mitarbeitern angeboten habe, sie zu übernehmen – auch die, die um ihren Job bangen müssen, denn der Backbetrieb von Bosselmann mit etwa einem Dutzend Beschäftigten sei „nicht zukunftsfähig“. Vermutlich um Ostern 2022 an sollen die hannoverschen Filialen von der Heide aus beliefert werden. Der Name Bosselmann soll „zunächst“ bleiben – möglich sei, dass zu einem späteren Zeitpunkt umgeflaggt werde, wenn etwa Renovierungen anstünden.

Marcell Meyer Quelle: In Puncto Design

Herbert Meyer Quelle: In Puncto Design

Das Bäcker-Manko

Immer wieder wurde dem umtriebigen Unternehmer Bosselmann vorgehalten, dass er das Bäckerhandwerk ja gar nicht selbst gelernt hat. Er ist studierter Betriebswirt, mit Doktortitel, hat vier Jahre im Management des Brillenfilialisten Fielmann gearbeitet, war dann zweieinhalb Jahre Geschäftsführer einer Paderborner Großbäckerei mit 160 Filialen, bevor er 1998 die hannoversche Bäckerei Lucht mit ihren vier Filialen übernommen und sich als Existenzgründer versucht hat. Mittlerweile hat er dazu gelernt: „Ich denke, dass ich inzwischen genauso gut backen kann wie ein Bäcker.“

In den Schlagzeilen

Ende März 2020 gelangte Bosselmann bundesweit in die Schlagzeilen – per Video hatte er seine Existenzängste wegen der Corona-Pandemie in die Welt gesetzt und an die Menschen appelliert, bei lokalen Bäckern einzukaufen. In diesem Zusammenhang wurde er dann auch massiv kritisiert, weil bekannt geworden war, dass er seinen Mitarbeitern per Aushang mit Versetzung oder sofortiger Kündigung drohte, sollten sie sich mit Erkältung krank melden, ohne dass ihnen Corona attestiert sei.

Der hannoversche Bäckerfilialist „Bosselmann. Die Landbäckerei“ wurde vom Magazin Feinschmecker ausgezeichnet. Gerhard Bosselmann freut sich über die Auszeichnung. Quelle: Samantha Franson

Angesichts der Kritik gestand er ein, dass er sich bei dieser „Dienstanweisung“ doch „im Ton vergriffen“ habe – das sei aber der Ausnahmesituation geschuldet. Und weil ein Mitarbeiter ihn gefragt habe, ob er nach einer „Corona-Party“, auf der ein positiv getesteter Mensch gewesen sei, noch zur Arbeit kommen müsse.

Von Ralph Hübner