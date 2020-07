Hannover

Zum 17. Mal haben das Wirtschaftsförderungsprojekt Hannoverimpuls und die Sparkasse Hannover ihren Wettbewerb Startup-Impuls durchgezogen – und mit 100.000 Euro die besten Konzepte und Geschäftsideen der Teilnehmer belohnt. Der Unterschied am Ende zu den bisherigen Wettbewerben: Wegen der Corona-Pandemie fand die Prämierung am Dienstagabend quasi digital statt – Publikum und Teilnehmer trafen sich per Videoschalte. Die Veranstalter selbst hatten sich dazu als Zentrale für den Prämierungsakt im „Peppermint Pavillon“ auf dem ehemaligen Expo-Gelände einquartiert. Für das Preisurteil spielte die Realisierbarkeit der Geschäftsideen in der Region Hannover eine wesentliche Rolle, ebenso, ob die Sache internationales Erfolgspotenzial hat. Allen Gewinnern attestieren die Veranstalter: „Sie überzeugen durch ihre Innovationskraft und mit ihren Antworten auf die zentrale Frage unserer Zeit: Klimaschutz.“

Gewinner des Hauptpreises ist das Team von Airstier Technology, das für sein Konzept eines besonders energieeffizienten Elektromotor-Systems 36.000 Euro erhält. Ihre so genannte E-Maschine soll je nach Einsatzgebiet bis zu 60 Prozent Energieersparnis bieten. Damit sei sie „eine Erfindung mit hoher Wirkung für den Klimaschutz – und einer immensen Kostenersparnis für potenzielle Kunden“. In diesem Jahr wird der Prototyp gebaut, nächstes Jahr soll die von Holger Willeke entwickelte E-Maschine marktreif sein, die Patentanmeldung läuft. Ihr Einsatzbereich soll vom Auto über Produktionsanlagen bis zur Hochseeschifffahrt reichen.

Rechtskundig

Den zweiten Platz erreichte Legal Analytics mit seiner Software „Juracus“, die dank „Künstlicher Intelligenz“ Verträge innerhalb von Sekunden auf Konflikte und Risiken prüfen können soll – was viele Juristen in Unternehmen entlasten könnte. Das Unternehmen sei gerade erst während der Corona-Krise gegründet worden und habe schon Startkapital von Investoren von über einer Million Euro eingeworben, heißt es. Die Marktfähigkeit des Produkts sei in dem Förderprojekt „Venture Villa“ erreicht worden – jenem Projekt, das über Monate wegen Unregelmäßigkeiten auf der Kippe stand und gerade erst die Finanzmittel für zwei weitere Jahre zugesagt bekommen hat (NP berichtete).

Spenden-App

Den dritten Preis in Höhe von 11.000 Euro erhält Giveastic Technologies für ihre Spenden-Guthaben-App für Unternehmen. Die Idee: Firmen, die für soziale oder ökologische Projekte spenden wollen, binden so ihre Belegschaft in die Entscheidung ein, wohin die Spende(n) fließen sollen – und zwar nicht nur in Form von Geld, sondern etwa auch durch Zeit und Know-how oder tatsächliche Hilfe von Mitarbeitern.

Transport-Idee

Solo-Gründer: Patrick Tattermann erhält für seine Juristen-Software einen Sonderpreis. Quelle: Kevin Münkel

Den Sonderpreis „Solo-Starter“ erhielt Patrick Tattermann, der alleine ein Konzept auf die Beine gestellt hat und für sein „Smartsecure“ 10.000 Euro Preisgeld erhält. Tattermann – selbst in der Transport-und Montagebranche tätig – hat in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Uni einen Transportschutz für Haushalts- und Elektrogroßgeräte entwickelt, der wiederverwendbar ist. Das Geld will er für die Patentierung einsetzen, das Produkt steht kurz vor der Marktreife und hat angeblich schon Interesse bei Elektronikhändlern und Transportfirmen geweckt.

Kraftwerk

Das Team von Hypnetic mit (von links) Alexander Börgel, Eugen Zukin und Nico Dalke erhält den Sonderpreis Wissenschaft und Hochschule. Quelle: E-Mail-HAZ

Den Sonderpreis Hochschule & Wissenschaft über 5000 Euro plus Beratungsleistungen im Wert von bis zu weiteren 10.000 Euro (zugesagt von einer Beratungsfirma) verlieh die Wettbewerbs-Jury an Hypnetic. Das Start-up entwickelt in Zusammenarbeit mit der Leibniz-Uni Energiespeicher, die auf hydropneumatischer Basis funktionieren – vereinfacht gesagt handelt es sich um kleinformatige Pumpspeicherkraftwerke. Damit könnten etwa Firmen ihre Energiekosten senken, indem sie mit Hilfe von Hypnetic ihre teure Spitzenlast mindern.

Regionaler Erfolgsfaktor

An dem Wettbewerb haben sich 116 Teilnehmer beteiligt. Hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen attestierte den eingereichten Konzepten eine hohe Qualität: „Künstliche Intelligenz ist dabei fast schon ein Grundstandard bei den Geschäftsideen und das sowohl für Tierzüchter wie auch für Rechtsabteilungen in Unternehmen, bei denen täglich zig Vertragsprüfungen anstehen.“

Marina Barth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hannover, sagte, dass die Erfahrung der bisherigen Wettbewerbe zeige: „Startups sind ein echter Wirtschaftsmotor für die Region und schaffen Arbeitsplätze. Es sind immer wieder vor allem die Persönlichkeiten der Gründer, es ist ihre Leidenschaft, ihre Power, die den Erfolg des Wettbewerbs und der hiesigen Gründungsszene ausmachen.“

Von Ralph Hübner