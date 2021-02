Hannover

Die Stadt Hannover „nimmt bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur einen Spitzenplatz unter den deutschen Großstädten ein“, erklärte der kommunale Energieversorger Enercity vor kurzem. Im Städtevergleich liege die Stadt „mit 56 Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern auf Platz 3, gleich nach München und Hamburg“. Mit 0,2 Ladepunkten je E-Auto (T-Wert) liege Hannover an fünfter Stelle, kämen hier auf jeden öffentlichen, rund um die Uhr zugänglichen Ladepunkt fünf „echte“ E-Autos (also ohne Hybride).

Für die Landeshauptstadt mag das bezogen auf die Einwohnerzahl so sein, für die Region Hannover als Ganzes sieht es anders aus, besonders bezogen auf den Fahrzeugbestand. Und das trifft noch stärker zu, wenn man die zigfach mehr vorhandenen Plug-in-Hybrid-Autos berücksichtigt, die ja auch Ladepunkte brauchen. Auf die hier angemeldeten etwa 6400 E-Autos und Plug-in-Hybride umgelegt heißt das: Etwa 13 Autos kommen auf einen Ladepunkt (siehe Ranking der Ladesäuleninfrastruktur des VDA).

Verzögerungsgründe

Laut Enercity gibt es „aktuell mehr als 300“ öffentlich verfügbare Ladepunkte in der Stadt, überwiegend geschaffen von Enercity. Ziel seien 480 – und das soll in diesem Jahr erreicht werden. Ursprünglich sollte diese Zahl schon das Ziel fürs vergangene Jahr, doch habe es „Engpässe auf Genehmigungsseite, bei Lieferanten und Baufirmen und beim eigenen Personal“ gegeben, heißt es auf NP-Anfrage. Zudem unterlägen wegen der Corona-Pandemie vor allem die Tiefbauteams strengen Auflagen, etwa Personaleinsatzregeln.

Inzwischen habe Enercity „in Zusammenarbeit mit Ladetechnik-Partnern“ die Produktionskapazität ausgebaut. Auch die Häufigkeit der Abstimmungsrunden mit der Stadt Hannover sei erhöht worden, „um das Genehmigungstempo für öffentliche Standorte zu beschleunigen“.

Geschäftsfeld E-Mobilität

2018 stieg der Energieversorger beim Ladeboxenhersteller Wallbe ein, 2019 beidem Entwicklungsunternehmen Weidmüller. Als Kunde wurde seither etwa auch Aldi-Süd gewonnen, für den Wallbe die meisten der 200 Ladesäulen georderten Ladestationen errichtet – ein weiteres derartiges Geschäft soll vor dem Abschluss stehen. Da etwa 80 bis 85 Prozent der Ladevorgänge zuhause oder im Bereich des Arbeitsplätze erfolgten, will Enercity weiter in mögliches Geschäft hier investieren.

Potenzial „immens“

Der eigene Fuhrpark von 450 Fahrzeugen umfasse mehr als 70 mit E-Motor, dazu gebe es etwa 40 Pedelec (Fahrräder mit E-Hilfsmotor) für innerstädtische Dienstfahrten. Das Potenzial von E-Mobilität sei „immens“ angesichts der Pendlerströme und der Metropolenbewohner, die im Schnitt 22 Kilometer pro Tag per Auto zurücklegten – in kleinstädtischen und ländlichen Räumen seien es „maximal“ 37 Kilometer am Tag – und seit Jahren sinkender Jahresfahrleistung in Deutschland. Seit 2015 befindet sie sich unter 15.000 Kilometer.

Von Ralph Hübner