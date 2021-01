Hannover

Der hannoversche E-Mail-Anbieter Tutanota profitiert anscheinend von der Genervtheit vieler Menschen über das, was mit der neuen Datenschutzrichtlinie des Kommunikationsdienstes Whatsapp in Verbindung steht – und was womöglich ihrem Bedürfnis nach Privatsphäre entgegensteht.

Seit die Facebook-Tochter jüngst offenbart hat, dass künftig verstärkt Daten an das Mutterhaus weitergegeben werden könnten (und sollen), habe sich die Zahl der täglichen Anmeldungen für den kostenlosen, mit Verschlüsselung arbeitenden hannoverschen E-mail-Anbieter Tutanota nach dessen Angaben verdoppelt, teilt der Dienst mit.

Abwanderung

Die Änderung der Datenschutzrichtlinien hat laut Beobachtung von Tutanota-Mitgründer Matthias Pfau weltweit, insbesondere aber in den USA und Deutschland, „ein enormes Interesse am Thema Datenschutz ausgelöst. Zeitweise war Signal - ein direkter Konkurrent von Whatsapp - im deutschen App-Store beliebter als Whatsapp!“

Die neue Whatsapp-Datenschutzrichtlinie zwingt etwa die Nutzer außerhalb der EU dazu, ihre Whatsapp-Daten mit Facebook zu teilen – für Nutzer in der EU soll das nicht gelten, versicherte das US-Unternehmen inzwischen, nachdem darüber viel diskutiert wird.

Privatsphäre wichtiger

Der Schutz der Privatsphäre wird wichtiger, glaubt Pfau und freut sich über das gestiegene Interesse an Tutanota und die neuen Nutzer: „Wir haben bereits 2017 gesagt, dass die Ära der Privatsphäre begonnen hat, und wir haben Recht behalten. Die Menschen auf der ganzen Welt verstehen zunehmend, dass Privatsphäre wichtig ist und sind nicht mehr damit einverstanden, dass ihre Daten durch Big Tech wie Facebook ausgebeutet werden".

Der als einfach zu bedienen und die Privatsphäre besonders zu respektieren geltende E-Mail-Dienst aus Hannover benennt die Zahl seiner weltweiten Nutzer auf „mehrere Millionen“.

Besonders wichtig

Laut den Marktforschern von Audience Project aus Dänemark ist für rund 60 Prozent der deutschen Smartphone-Nutzer Whatsapp die wichtigste Anwendung, weit vor Facebook mit 15 und Instagram (gehört ebenfalls zu Facebook) mit zwölf Prozent. Etwa 87 Prozent der Deutschen nutzen demnach Whatsapp, das weltweit mehr als zwei Milliarden Nutzer verzeichnet.

Infolge der neuen Datenschutzrichtlinie (wer die nicht akzeptiert, kann die App ab etwa Mitte Februar nicht mehr nutzen) sind weltweit viele Menschen auch zu dem Messengerdienst Signal gewechselt - dessen Anwendung lag zuletzt auf der Rangliste der beliebtesten und am meisten heruntergeladenen Apps teils vor Whatsapp, wie zahlreiche Posts mit entsprechenden Abbildungen (Screenshots) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter belegen.

Von Ralph Hübner