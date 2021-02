Conti-Umfrage: Starke Skepsis gegenüber E-Autos

Hannover

Rund 59 Prozent der Deutschen können sich den Kauf eines Elektrofahrzeugs auch in Zukunft noch nicht vorstellen – das ist die Erkenntnis einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Infas im Auftrag des Automobilzulieferers Continental. Hauptsorge in den fünf einbezogenen Ländern (Frankreich, USA, China, Japan, Deutschland) demnach: Ein Mangel an Ladestationen und die geringen Reichweiten im Vergleich zu Benzinern oder Dieselfahrzeugen.

Chinesen „positiver“

Auch in Frankreich (57 Prozent) und den USA (50 Prozent) sieht mindestens die Hälfte der Bevölkerung die Sache ähnlich wie hier, in Japan sind es 46 Prozent. US-Amerikaner äußern sich dabei nicht ganz so euphorisch wie die Chinesen, die sich „in hoher Zahl“ ein Elektroauto für sich in naher Zukunft vorstellen können, aber deutlich positiver als Deutsche, Franzosen und Japaner.

Fehlende Ladestationen sind der wichtigste Grund gegen das elektrische Fahren. Nur in Frankreich ist es der Preis, der die meisten Menschen abschreckt.

Die Entwicklung

Doch insgesamt ist eine positive Entwicklung zu erkennen: Seit 2013 ist der Anteil der Autobesitzer, die eine Kaufabsicht für einen reinen Stromer äußern, in den USA (plus 28 Prozentpunkte), China (27) und Deutschland (18) deutlich gestiegen. In Frankreich (drei Prozentpunkte) und Japan (ein Prozentpunkt) gab es nur eine geringe Zunahme.

Das Thema Ladestation ist vor allem Thema in den Ballungsräumen: In den größeren Städten ist der Anteil der Autobesitzer, die die Möglichkeit haben, ein Elektroauto auf ihrem üblichen Parkplatz aufzuladen, deutlich geringer als in ländlichen Gebieten. Dabei wird mit geldlichen und anderen Anreizen von politischer Seite versucht, die Käufer in Richtung alternativer Antriebe zu lenken. So gibt es in allen fünf Ländern Kaufprämien für Elektrofahrzeuge.

Zweifel an der Technik

Dazu gibt es weitere Hindernisse: In Deutschland gibt ein Drittel der befragten Menschen an, dass ein Elektroauto für sie nicht infrage kommt, weil sie zweifeln, dass die Technik umweltfreundlich ist. In Frankreich ist dies ein Viertel der Menschen. In den USA (11 Prozent) und in Japan (ein Prozent)gibt es deutlich weniger Umweltzweifler.

Von Ralph Hübner