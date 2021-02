Hannover

Der kommunale Energieversorger Enercity und seine Tochtergesellschaft HTP wollen ihre Anstrengungen im Ausbau des Breitbandnetzes für die Internetverbindungen verstärken: Binnen zehn Jahren sollen 200 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes in Hannover investiert werden.

Im Jahr 2030 sollen dann von heute aus gesehen 150.000 Haushalte mehr die Möglichkeit haben, sich an die extraschnelle und extrabreite Datenautobahn aus Glasfaser anzuschließen. Die Länge des Enercity-Datenübertragungsnetzes im Stadtgebiet soll dabei von rund 3000 auf 9000 Kilometer verdreifacht werden und dann zu 90 Prozent auf Glasfaser umgestellt sein.

Datenübertragung durch Licht statt Strom

Die Datenübertragung geschieht mit Lichtimpulsen, was um Längen schneller möglich ist als per Stromimpuls. Im Gegensatz zur Kupferleitung sind Glasfaserkabel stabiler und laut Enercity nahezu störungsfrei: Über Glasfaser seien derzeit Bandbreiten bis zu 1000 Megabit je Sekunde (ein Gigabit) möglich - für einige Haushalte das zehn-bis 20-fache der derzeitigen Versorgung. Künftig sollen noch höhere Bandbreiten möglich sein.

Verlegung kein großer Aufriss?

Enercity (früher: Stadtwerke Hannover) will das bereits existierende eigene Netz aus Strom-, Gas-, Wasser und Telekommunikationsleitungen nutzen, so „auf kurzem und unkompliziertem Weg“ die Straßenzüge und letztlich anzuschließenden Gebäude erreichen. Sprich: Die Glasfaserkabel werden entlang der existierenden Stadtwerketrassen verlegt, um „den Bauaufwand für die Anwohner so gering wie möglich halten“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da diese Leitungen überwiegend unter Gehwegen verlaufen, müsse kaum die Straße aufgerissen werden, heißt es: Das Glasfaser-Rückgrat (Fachbegriff „Backbone“), also quasi die Hauptschlagader für den Datenverkehr, liege bereits im Boden – und wird an den zu erschließenden Punkten nach oben rausgeführt und dort von Verteilerkästen auf bis zu je 250 Anschlusspunkte zu den Häusern geleitet.

Enercity-Pressesprechern Christine Kunkis: „Die Arbeiten finden fast vollständig im Bereich der Fußwege statt, so dass es nur punktuell Beeinträchtigungen geben wird, wenn Kabel auf die andere Straßenseite verlegt werden müssen. Die Verkehrseinschränkungen werden deshalb gering sein.“ Und wo die Stadt etwa Straßenerneuerungen plane, wolle Enercity diese nutzen, um sein Netz auszubauen. Den Hausanschluss übernimmt dann HTP (gehört zu 50 Prozent Enercity, die andere Hälfte hält der Oldenburger Energieversorger EWE)

Das Potenzial an Kunden ist groß

Derzeit seien erst rund 19 Prozent der Haushalte in Hannover an das Glasfasernetz angeschlossen. Auf lange Sicht wollen Enercity und HTP weitere 150.000 Haushalten außerhalb der Landeshauptstadt die Möglichkeit bieten, sich ans Glasfasernetz anschließen zu können.

Das Duo Enercity & HTP Seit rund 25 Jahren erschließen Enercity (früher: Stadtwerke Hannover) und HTP gemeinsam den regionalen Telekommunikationsmarkt: Der Ausbau begann mit einzelnen Gewerbe- und Industriekunden. 2013 kamen Häuser der großen Wohnungsbaugenossenschaften dazu. Seit 2017 erschließt Enercity zusammenhängende Gebiete im Wohnungsbestand - bisher haben knapp 30.000 von potentiell 300.000 Privathaushalten vom Glasfaserausbau profitiert sowie rund 600 Gewerbe- und Industriekunden. In diesem Jahr sollen Gebiete in den Stadtteilen List, Vahrenwald, Nordstadt, Herrenhausen und Davenstedt angeschlossen werden. Man konzentriert sich zunächst auf die größeren Mehrfamilienhäuser, um von dort aus den Ausbau in der umliegenden Fläche zu organisieren.

Enercity möchte in diesem Zusammenhang „neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen". Schon heute bietet das Unternehmen laut Kunkis „zahlreiche vernetzte Lösungen“ - von der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge über die die intelligente Steuerung von Heizung, Licht, Lüftung und Türschloss in Wohn- und Gewerbeimmobilien ( genannt „smart home“).

Mit „smart hospital“ wendet sich das kommunale Unternehmen an Krankenhausbetreiber , hilft ihnen in Sachen vernetzte Heiztechnik bei der CO2-Bilanz, installiert smarte Temperaturfühler für Medikamenten-Kühlschränke oder Luftgütesensoren in Zimmern und auf Fluren, um so den Energieverbrauch zu senken. Ein Beispiel dafür ist in Hannover die Sophienklinik in ihrem Neuebau „Auf der Bult“.

Enercity-Vorstandschefin Susanne Zapreva kündigte zudem an, dass mehr als 750 Millionen Euro in das Dienstleistungsgeschäft für digitale Infrastruktur und „dezentrale Kundenlösungen“ investiert werden sollen.

Vermarktung läuft schon

Das Glasfaser-Projekt wird bereits vermarktet: Mehr als 7000 Haushalte hätten Infomaterial bekommen, HTP bietet dazu passend Sonderangebote. Etwa: Hausbewohner, die sich innerhalb von acht Wochen für einen Anschluss entscheiden, erhalten ihn kostenlos.

Für Enercity-Kunden, die einen Glasfaseranschluss wählen, soll es auf Dauer zehn Prozent Rabatt auf den Grundtarif des Internetanschlusses geben. Für Hauseigentümer ist der Anschluss ans Glasfaserkabel kostenlos.

Wer den Anschluss will, kann das zunächst nur bei HTP als Telekommunikationsanbieter, nicht über Telekom, Vodafone, 1&1 und Co (mehr dazu hier). Auf lange Sicht dürfte sich das ändern und der Wechsel zu einem anderen Anbieter möglich sein – der dann die Glasfaserleitung von Enercity/HTP mietet.

Von Ralph Hübner