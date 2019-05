HANNOVER

Qualitätssiegel gibt es viele, meist für Lebensmittel. Jetzt hat auch die IG Metall ein Siegel entwickelt – für die Kfz-Branche. Als erstes Autohaus in Niedersachsen hat am Donnerstag das Audi-Zentrum Hannover die Auszeichnung „ Autohaus Fair“ von IG-Metall-Landeschef Thorsten Gröger bekommen.

„Der Betrieb erfüllt in besonderer Weise die für faire Arbeitsbedingungen wichtigen Kriterien Tarifbindung, Mitbestimmung mit Betriebsrat und Zukunftssicherung durch Ausbildung“, erläuterte Gröger. Mit dem Qualitätssiegel „ Autohaus Fair“ wolle die Gewerkschaft Transparenz erzeugen, gute Beispiele hervorheben und zugleich „den Druck auf diejenigen erhöhen, die geltende Tarifverträge umgehen und auf Kosten der Beschäftigten Dumpingpreise anbieten“, so der niedersächsische Metaller-Chef. Ziel der Auszeichnung ist es zudem, eine Art „Weißbuch des Kfz-Handwerks“ zu etablieren und Öffentlichkeit für faire Arbeit zu schaffen, hieß es bei der IG Metall. In den kommenden Monaten sollen noch rund ein Dutzend weitere niedersächsische Autohäuser ausgezeichnet werden.

Von Inken Hägermann