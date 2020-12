Hannover

In kürzester Zeit erhält das hannöversche Reiseunternehmen Tui eine erneute Millardenhilfe. Insgesamt das dritte Paket, das Europas größtes Reiseunternehmen wieder auf Kurs bringen soll. Doch die staatliche Beteiligung sorgt für massive Kritik.

Stefan Wenzel, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im niedersächsischen Landtag, sagte am Donnerstag: „Ich habe große Sorge, dass versucht wird, den Staat in Haftung zu bringen.“ Er sehe es kritisch, dass die vergangenen Rechnungen des Vorstandes nicht aufgegangen seien und erneut der Staat um Unterstützung gebeten werde. Es müsste geprüft werden, ob die Investoren, denen immerhin rund 35 Prozent des Konzerns gehören, entsprechend zahlen könnten. Daneben steht Stefan Wenzel der zukunftsfähigen Ausrichtung des Unternehmens skeptisch gegenüber: „Ich habe große Zweifel am Geschäftsmodell der Tui.“

Grüne und FDP fordern umgehend Unterrichtung

Um die offenen Fragen zu klären, haben Grüne und FDP eine Sondersitzung des Haushaltsausschusses und umgehende Unterrichtung durch die rot-schwarze Landesregierung beantragt. Die Liberalen zeigen sich ähnlich besorgt wie die Grünen. Christian Grascha, finanzpolitischer Sprecher der FDP, sagte: „Angesichts der Risiken bestehen viele Fragen.“ Er könne sich schwer vorstellen, dass sich die Tui mit einem Milliardenschuldenberg auf die Veränderung des Marktes durch die Pandemie einstellen könne. Angesichts der Krise könne es sich das Land überdies nicht leisten, die Bürgschaft zu übernehmen. Daneben sei es ungerecht, dass der Staat bei großen Konzernen einspringe, viele Unternehmen aber noch immer nicht die Mittel aus den Novemberhilfen erhalten hätten.

Der Wirtschaftsrat der CDU warnte vor einer direkten Beteiligung des Staates an dem Reiseanbieter. „Es muss klar sein, dass zusätzlich zu den bereitgestellten Liquiditätshilfen direkte Staatsbeteiligungen an privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Sozialen Marktwirtschaft nur als absolute Ausnahme infrage kommen“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. „Bei einem Tourismuskonzern wäre dies nicht einmal als Übergangslösung darstellbar.“

Unklar, wer Bürgschaft übernimmt

Am Mittwoch hatten sich die Tui mit Bund und privaten Investoren auf ein erneutes Hilfspaket von 1,8 Milliarden Euro geeinigt. Vereinbart wurde auch eine staatliche Bürgschaft von rund 400 Millionen Euro. Unklar ist derzeit, ob der Bund oder das Land die Haftung übernimmt. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hatte es am Mittwoch geheißen, die Bürgschaft könnte „gegebenenfalls auch durch Beiträge der Länder übernommen“ werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) sagte nach den Beschlüssen von Bund, Banken und Aktionären: „Das Finanzpaket sichert den weiteren Weg des Konzerns durch die Pandemie.“ Zugleich sei es auch eine Möglichkeit, möglichst viele Arbeitsplätze in Hannover zu sichern. Im Juni hatte er in Bezug auf die Konzern-Airline Tuifly aber auch deutlich gemacht, dass er sich nicht nur eine Überwindung der Krise wünsche, sondern eine langfristige Zukunftsplanung.

Auch Christine Behle, Verdi-Vizechefin, betonte am Donnerstag: „Nun ist es an Tui, diese Mittel zukunftsgerichtet zu verwenden und den Beschäftigten sichere und vor allem auch existenziell absichernde Arbeitsplätze zu garantieren.“ Sie warnte vor weiteren Einschnitten für Beschäftigte.

