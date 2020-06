Hannover

Trotz Intervention der Politik und massiver Kritik von Arbeitnehmerseite hat der Aufsichtsrat der Tui-Fluglinie Tuifly am Donnerstag Abend den Abbau von fast der Hälfte der rund 2000 Arbeitsplätze, die Halbierung der Flotte von 39 auf 17 Flugzeuge sowie die Schließung von sechs der bisher elf bundesweiten Tuifly-Standorte beschlossen. Auch der Technik am Standort Hannover droht der Kahlschlag: Alle größeren Wartungstätigkeiten sollen nach Belgien und Großbritannien verlegt werden. Man werde nun die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über den Stellenabbau aufnehmen, hieß es.

Die Tuifly-Flotte sei zu groß und müsse reduziert werden, sagte Airline-Chef Oliver Lackmann. Selbst in der Hochsaison habe man die Tuifly-Flotte nicht kostendeckend auslasten können, rund ein Dutzend Flugzeuge seien dauerhaft vermietet gewesen. Schon vor der Corona-Krise habe es große Überkapazitäten am Markt gegeben. Bei den Gesprächen mit der Arbeitnehmerseite halte man sich an den Beschäftigungsicherungsvertrag, der Kündigungen bis Ende 2021 ausschließt. Man wolle den Abbau so sozialverträglich wie möglich gestalten und so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten, so Lackmann.

Schlag gegen die Mitarbeiter

Tuifly-Gesamtbetriebsratschefin Karin Grobecker sagte dazu: „Wir sind schwer enttäuscht, dass der Aufsichtsrat so entschieden hat.“ Das sei ein „Schlag gegen alle Mitarbeiter der Tuifly“. Bei den Gesprächen über die Umstrukturierung werde es „einen harten Kampf geben, wir werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen“.

Zuvor hatten am Nachmittag 300 bis 400 Tuifly-Beschäftigte (Flugbegleiter, Piloten und Bodenpersonal) vor der Tui-Konzernzentrale lautstark für den Erhalt ihrer Jobs demonstriert. Flugkapitän Olaf Kemper (52) beispielsweise spielte traurige Töne auf seinem Dudelsack: „Das Instrument hat Stolz, Kraft und ist laut. Und laut ist jetzt wichtig.“ Kemper fliegt seit 23 Jahren für Tuifly, seine Frau ist dort Flugbegleiterin, zusammen hat das Paar zwei Kinder – und massive Angst um ihre Jobs. „Es geht hier ums Ganze.“ Eine ähnliche Konstellation wie bei Flugbegleiterin Anja Wernet (45) und Flugkapitän Markus Wernet (45), die seit über 20 Jahren für Tuifly arbeiten, verheiratet sind und zwei Kinder haben. „Jeder weiß, dass die Lage wegen Corona angespannt ist und man darauf achten muss, wirtschaftlich zur arbeiten. Aber das kann nicht bedeuten, dass man sich massenweise von Personal trennt“, kritisieren sie. Das trieb viele Redner um. Ihr Tenor: Alle wüssten, dass die Lage schlecht sei, nun müsse man „gemeinsam“ durch die Krise gehen. „Wir sind bereit, Beiträge zu leisten“, sagte einer.

Fast 1000 Jobs weg

Knapp 1000 Jobs bei Tuifly sollen nach den Konzernplänen abgebaut werden, diese Zahl ist bereits eingerechnet in die 8000 Stellen, die die Tui weltweit wegen der Corona-Krise streichen will. 700 davon sind Piloten und Flugbegleiter, knapp 300 aus Verwaltung und Technik. Das Tui-Management hatte am Montag nach einem Termin mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann betont, dass die Hauptverwaltung der Tuifly in Hannover bleiben soll, das wird auch so sein. Allerdings gilt das nicht für die Technik. Noch sind am Flughafen Hannover noch mehr als 200 Leute in der Wartung beschäftigt. Doch der dazugehörige Hangar soll entmietet werden, aufwändigere Arbeiten könnten dann am Standort nicht mehr durchgeführt werden – umfänglichere „Wartungsereignisse“ sollen künftig in Belgien und Großbritannien erfolgen.

Die meisten Beschäftigten im Bereich Mainenance in Hannover müssen nun um ihren Job fürchten. „Wir könnten nur noch kleinere Dinge erledigen wie bei einem Pkw an der Tankstelle Öl nachfüllen oder Luft aufpumpen“, berichtet Kabinenmechaniker Dietmar Gilster (57). Durch die Halbierung der Flotte würden zudem die Kosten pro Flieger steigen – damit stehe die ganze Airline auf dem Spiel.

Kritik von Gewerkschaften

Die Piloten-Vereinigung Cockpit übte massive Kritik daran, dass Tui trotz staatlicher Hilfskredite „seine eigene Flotte reduzieren und deutsche Arbeitsplätze vernichten“ würde, nur um sie durch ausländische Subunternehmer zu ersetzen. „Das wäre Missbrauch von Steuergeldern.“ Verdi-Sekretär Marian Drews schimpfte, man könne nicht Millionendividenden auszahlen, Hilfskredite kassieren und dann Jobs abbauen. „Das hat nichts mehr mit Corona zu tun.“

Von Inken Hägermann