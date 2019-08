HANNOVER

Der Tüv Nord feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Im Interview spricht Vorstandschef Dirk Stenkamp über die lange Geschichte des Prüfunternehmens – von den Anfängen als privater Dampfkessel-Überwachungsverein (DÜV) während der Industriellen Revolution, über die Veränderung der Geschäftsfelder und die Zukunft.

Herr Stenkamp, der Tüv Nord feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag - fühlen Sie sich selbst auch durchdrungen von der Geschichte?

Das Firmenjubiläum hat uns emotional stark berührt: Es macht bewusst, in welch langer Tradition wir mit unserem gesellschaftlichen Auftrag stehen, den Menschen vor den Gefahren durch die Technik zu schützen. Gleichzeitig regt es dazu an, sich mit der Zukunft des Unternehmens zu beschäftigen.

Alles begann am 15. Juni 1869 in Hamburg-Altona, mit dem Norddeutschen Verein zur Überwachung von Dampfkesseln. Es handelte sich um eine private Initiative von Industriellen, keine staatliche Prüfstelle. Was war passiert?

Der Hintergrund waren Unfälle, vielfach mit Todesfolge. Die großen Dampfkessel in Webereien, Walzwerken oder metallverarbeitenden Betrieben ersetzten in der ersten Industriellen Revolution die menschliche Kraft durch Dampf und Druck. Häufig kam es zu Explosionen, Menschen starben, teilweise wurden ganze Industrieareale zerstört. Es gab zu der Zeit keine Regelwerke für die Zulassung und Prüfung der Dampfkessel. In Hannover kam es 1855 zu einem großen Unglück in der Will‘merschen Wagenfabrik mit sieben Toten, der Dampfkessel-Überwachungsverein (DÜV) in Hannover wurde dann 1873 gegründet.

Zur Galerie Alles begann mit den Dampfmaschinen: Vor 150 Jahren wurde der Vorläufer des Tüv Nord gegründet. Die NP zeigt historische Bilder aus der reichen Geschichte des Tüv.

Der Dampfkessel wurde irgendwann unmodern – wie schafften die Überwachungsvereine den Sprung in neue Gebiete?

Schon früh kam die Aufzugs-Überwachung dazu, Anfang des 20. Jahrhunderts begann der DÜV mit Kraftfahrzeug-Prüfungen. Die Vereine wandelten sich sukzessive von reinen Dampfkessel- zu technischen Überwachungsvereinen ( TÜV), die Dampfmaschinen und Fahrzeuge, aber auch elektrotechnische Anlagen begutachten konnten. So kamen immer weitere Aufgaben hinzu. Die Behörden haben schnell erkannt, dass man den TÜV sehr gut nutzen kann, weil er in der Fläche präsent war. Es gab ein Netz von gut ausgebildeten Ingenieuren, die über das damalige Reichsgebiet verteilt waren.

Wann genau wurde dem Tüv die hoheitliche Überwachungstätigkeit übertragen – und warum?

Die Dampfkesselüberwachungsvereine haben den Staat praktisch von Anfang an entlastet, über die Jahrzehnte wurden viele ihrer Tätigkeiten dann gesetzlich festgeschrieben. Deshalb hatte man über lange Zeit eine Monopolstellung inne und konnte sich so als unabhängige Prüfinstanz etablieren, vor allem im Bereich der Automobilsicherheit. Bis heute sagt man ja: Ich muss mit dem Auto zum TÜV. Wir stehen synonym für die Hauptuntersuchung am Auto. Dabei haben wir sehr viel mehr Aufgaben, der Mobilitätsbereich macht mit ca. 400 Millionen Euro ein Drittel unseres heutigen Umsatzes aus.

Was war die schwierigste Phase in der Geschichte des Tüv?

Die größte Veränderung war die komplette Liberalisierung des regulierten Prüfgeschäftes ab Beginn der 90er Jahre. Der TÜV verlor auf allen Gebieten seine Monopolstellung, mit Ausnahme der Fahrerlaubnisprüfung. Damals wurde nicht nur deutschen, sondern auch internationalen Wettbewerbern der Markt geöffnet, zudem entfielen alle Gebietsmonopole der TÜV-Vereine. Damit wurden die verschiedenen TÜV-Organisationen im Land auch untereinander Konkurrenten.

Wie hat man es trotzdem geschafft, am Markt zu bleiben?

Es folgten Zusammenschlüsse, um eine wettbewerbsfähige Größe zu erreichen: Der TÜV Hannover etwa fusionierte Anfang der 90er Jahre mit dem TÜV Sachsen-Anhalt, später mit dem RWTÜV. Zudem war klar: Wir können nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir ins Ausland expandieren. Das führte zu einem starken Ausbau der internationalen Aktivitäten.

Heute sind deutsche Tüv-Siegel weltweit anerkannt und begehrt. Woran liegt das?

Das Label „Made in Germany“ und die Attribute, für die wir in Deutschland stehen, wie unser ingenieurtechnisches Wissen, unsere Neutralität in der Bewertung, unser Streben nach Perfektion und höchster Qualität, nach Messgenauigkeit und genauer Dokumentation sind weltweit anerkannt und haben den hohen Stellenwert geschaffen, den wir global genießen.

Was macht den Tüv Nord aus?

Wir sind einer der großen TÜV mit einer breiten Palette an Leistungen, haben uns aber auch auf Themenbereiche spezialisiert. Dazu gehören Energietechnik und industrielle Dienstleistungen. Wir sind stark bei Umwelttechnik, Rohstoffen und in der Luft- und Raumfahrtechnik. Es gibt kaum einen Konzern, für den wir noch nicht gearbeitet haben. Natürlich sind wir auch für unsere Fahrzeug-Untersuchungen mit Millionen von Privatkunden bekannt und müssen uns gegen starke Konkurrenten durchsetzen.

Es begann alles mit der ersten Industriellen Revolution, jetzt sind wir gerade mitten in der vierten industriellen Revolution. Was bedeutet das für den Tüv?

Die digitale Transformation bringt auch für uns viele neue Chancen und Herausforderungen mit sich. Unser Geschäft verändert sich grundlegend, der Prüfauftrag erweitert sich: Wir müssen nicht mehr nur den Menschen vor den Gefahren durch Technik schützen, sondern auch die Technik vor Gefahren durch Menschen – beispielsweise vor Cyberkriminellen, die versuchen, sich in technische Anlagen zu hacken.

Cyberkriminalität und IT-Sicherheit gehören zu den bestimmenden Themen der Zukunft. Wie kann man IT-Sicherheit etwa für Fahrzeugflotten garantieren?

Da darf man sich nichts vormachen. Jedes IT-System kann gehackt werden, wenn nicht heute, dann in fünf Jahren. Wichtig sind deshalb immer wiederkehrende Investitionen in den Schutz von IT-Systemen. Der TÜV-Verband in Berlin setzt sich sehr dafür ein, auch bei uns im Haus haben wir viele Projekte, die sich mit der IT-Sicherheit im Fahrzeug beschäftigten. Die Sicherheit der Daten von Millionen Autofahrern ist uns ein wichtiges Anliegen. Genauso hohe Priorität haben für uns das Automatisierte Fahren und die Prüfung von Assistenzsystemen.

Was halten Sie vom Automatisierten Fahren?

Ich fahre selbst ein Auto mit modernen Assistenzsystemen. Die aktuelle Expertenmeinung lautet jedoch: Wir sind vom flächendeckenden vollautomatisierten Fahren in Großstädten noch 15 bis 20 Jahre entfernt. Ein Beispiel: An einem stark belebten Kreisverkehr würde ein autonomes Fahrzeug so lange mit der Einfahrt in den Kreisel warten, bis dies ungehindert möglich ist – im Zweifel stundenlang. Wir Autofahrer verständigen uns aber über Blicke und fahren in den Kreisel, auch wenn er voller Verkehrsteilnehmer ist. Diese Fähigkeit ist lernfähigen Computern noch beizubringen.

Alle klagen über Fachkräftemangel. Wo bekommt der Tüv Nord seine IT- und Cybercrime-Experten her?

Wir haben viele Kooperationen, z.B. mit Universitäten und Forschungs-einrichtungen. Viele Menschen wissen, dass sie bei uns etwas Sinnvolles tun: Sie arbeiten für die Sicherheit von Menschen und Technik und eine lebenswerte Umwelt. Fast alle Maschinen oder Anlagen in der Industrie sind heute miteinander vernetzt, teilweise mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet. Unsere Kunden können nur erfolgreich sein, wenn ihre Systeme gegen Hackerangriffe bestmöglich geschützt sind. Deswegen müssen neue Kolleginnen und Kollegen bei uns eine aufwändige, oft mehrjährige Ausbildung für ihre anspruchsvollen Aufgaben durchlaufen. Für die interne Weiterbildung haben wir eine eigene Digital Academy gegründet. Aktuell hat die dritte Generation unserer „Digital Experts“ ihr Zertifikat erworben. In ihren Abteilungen treiben sie als Multiplikatoren die digitale Transformation voran, weil wir nicht alle unserer mehr als 13.000 Mitarbeiter in kurzer Zeit schulen können.

Verändert sich auch der Vorgang des Prüfens?

Natürlich, alles wird digitaler, auch die Werkzeuge werden andere. Wo wir früher ein mechanisches Messgerät genutzt haben wie einen hydraulischen Messgeber für Pkw- und Lkw-Bremsen, setzen wir heute digitale Drucksensoren ein. Bei der Inspektion von Industrieanlagen sind Drohnen im Einsatz, zum Beispiel in Bereichen, an die man schlecht bis gar nicht herankommt oder die gefährlich für Menschen sind.

Der Tüv Nord stand nach Aufdeckung Dieselskandals 2015 sehr in der Kritik. Viele Menschen haben sich gefragt, wie es sein kann, dass unter anderem Volkswagen jahrelang bei den Abgaswerten getrickst hat und der Tüv merkt es nicht. Wie erklären Sie das?

Wir hatten und haben keinen Zugriff auf die Motorsoftware, dies ist gesetzlich so geregelt. Auf dem Prüfstand fiel die Manipulation der Abgaswerte nicht auf, weil die Software dort perfekt funktioniert hat und regelkonform die Abgase katalysiert hat. TÜV-Prüfer konnten bei aller Sorgfalt nicht erkennen, dass Informationen über Sensoren genutzt wurden – etwa Neigung des Fahrzeugs oder Stellung der Lenkung –, um Abschaltfunktionen zu aktivieren. Wir waren an diesen nicht-regelkonformen Vorgänge unbeteiligt, haben aber zur Aufklärung beigetragen, unter anderem durch Messungen für Umweltverbände.

Wie werden mit Blick auf Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung Hauptuntersuchungen und Tüv-Prüfungen in einigen Jahren ablaufen?

Die Prüfungen werden sich grundsätzlich verändern. Man wird ein viel stärker integriertes System von Prüfung und Wartung haben, auch die prädiktive, also vorausschauende Wartung wird sich etablieren. Teile werden nur dann getauscht, wenn es nötig ist und nicht nach einem festen Intervall. Die Prüftätigkeit wird vielerorts abgelöst werden durch eine Überwachungstätigkeit, bei der Sensoren permanent Daten sammeln und auswerten, etwa bei Industrieanlagen und Autos. Wir werden zunehmend von einem prüfenden Unternehmen zu einem überwachenden Unternehmen.

Das würde ja heißen, dass Sie alle Datenströme von Pkw empfangen würden?

Das ist unser Ziel und auch unsere Forderung an Politik und Fahrzeugindustrie. Viele Autobesitzer, aber auch Versicherungen und andere Institutionen hinterfragen, ob Daten ausschließlich in der Hand der Hersteller lagern sollen. Wir sehen uns für die sichere Speicherung von Fahrzeugdaten als die beste Adresse, weil wir dem Grundsatz der neutralen unabhängigen Prüfung verpflichtet sind. Wir sind als TÜV eine etablierte und flächendeckend präsente Organisation, die sehr gut als Andockpunkt für die verschiedenen Interessengruppen dienen könnte.

Wie kann das konkret aussehen?

Unser Vorschlag ist: der TÜV führt einen zentralen Datenpool, bei dem z.B. Versicherungen nach Unfällen die Daten zur Schadensregulierung abfragen, wo Werkstätten für Wartung oder Reparatur Zugriff auf hierfür relevante Daten haben. Auch wenn jemand mit einer Panne liegenbleibt und die GPS-Daten an einen Abschleppdienst weitergeleitet werden sollen, könnte das über uns laufen. Unbefugte Dritte würden keinen Zugriff auf die Fahrzeugdaten erhalten.

Was sagen die Autohersteller dazu?

Die haben eigene Vorstellungen. Wir befinden uns gerade in einem guten Dialog mit Herstellern, Versicherern, Werkstätten und Nutzern. Gefragt ist natürlich auch die Politik, die muss über entsprechende Gesetze beschließen. Für uns stehen hierbei die Datenintegrität und der Schutz der persönlichen Daten über allem.

Zur Person

Dirk Stenkamp wurde am 3. August 1962 in Bocholt geboren. Der Physiker promovierte in Aachen und begann nach einem Forschungsaufenthalt an der US-Universität Berkeley seine Karriere beim Optik-Experten Carl Zeiss. Nach mehreren Führungs- und Vorstandsfunktionen innerhalb des Unternehmens und einer Zwischenstation als Vorstand in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie ( Centrotherm International) wurde er 2013 Vorstandsmitglied bei TÜV Nord, zuständig für IT und das internationale Geschäft. Seit Anfang 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der TÜV Nord Group (weltweit 13.600 Mitarbeiter, davon in Hannover 1.200). Stenkamp ist verheiratet und hat erwachsene Kinder. Er lebt mit seiner Familie im Münsterland und treibt gerne Sport.

Von INKEN HÄGERMANN