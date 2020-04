Trotz Corona-Krise: Rossmann wagt den Sprung nach Spanien

Hannover

Die Drogeriemarktkette Rossmann will jetzt auch in Spanien an den Start gehen. Im Jahr 2020 sei die Eröffnung von drei Filialen im Raum Valencia geplant, teilte das Unternehmen mit Sitz in Großburgwedel am Donnerstag mit. Insgesamt sollen im laufenden Jahr 200 neue Filialen eröffnet werden, davon 80 in Deutschland. 2019 konnte Rossmann den Konzernumsatz um 5,7 Prozent auf zehn Milliarden Euro steigern (Vorjahr: 9,46 Milliarden). Eine Prognose für 2020 könne man aufgrund der Corona-Epidemie nicht abgeben, hieß es.

Positive Entwicklung hat sich fortgesetzt

Mit dem Umsatzplus habe sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt, teilte der Konzern mit. In den knapp 2200 deutschen Niederlassungen (33.4000 Mitarbeiter) kletterte der Umsatz um 5,1 Prozent auf sieben Milliarden Euro (Vorjahr: 6,66 Milliarden Euro). Der Umsatz der bisher sechs Auslandsgesellschaften (Polen, Ungarn, Tschechien, Türkei, Albanien, Kosovo) mit 22.400 Beschäftigten in knapp 1900 Filialen stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf drei Milliarden Euro (Vorjahr: 2,8). Damit steuern die Auslandsgesellschaften mittlerweile 30 Prozent zum Konzernumsatz bei. Mit dem Sprung nach Spanien wagt sich Rossmann zum ersten Mal seit mehreren Jahren auf einen neuen Auslandsmarkt. Der genaue Eröffnungszeitpunkt lasse sich aufgrund der aktuellen Lage nicht nennen, da Spanien sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen sei.

Hohe Eigenkapitalquote soll für Sicherheit sorgen

Die Bilanzsumme wuchs 2019 um sieben Prozent auf 2,37 Milliarden Euro. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg zudem von 57 auf 60 Prozent an. Mit dieser „ungewöhnlich hohen Eigenkapitalquote“ sei man für die Herausforderungen der Corona-Krise im laufenden Jahr „gut aufgestellt“, hieß es in der Rossmann-Mitteilung zu den Bilanzzahlen. Zudem habe man keinerlei Bankverbindlichkeiten. Trotz der aktuellen Lage werde man das „hohes Expansionstempo“ weiter beibehalten, kündigte das Unternehmen mit. 2020 sind Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro geplant, 200 neue Filialen sollen entstehen. 118 Millionen Euro fließen nach Deutschland, davon 70 Millionen Euro für 80 neue Märkte und rund 165 Modernisierungen. Regionale Schwerpunkte verfolge man dabei nicht, hieß es. Man erweitere damit das das vorhandene Filialnetz.

Noch keine Zielzahlen für 2020

Wirtschaftliche Zielzahlen für 2020 könne man aktuell nicht nennen, teilte Rossmann mit. Das sei erst möglich, wenn das öffentliche Leben wieder anlaufe. Viel hänge deswegen von den politischen Entscheidungen der kommenden Tage ab. Durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sei der stationäre Handel bereits stark betroffen, die Kundenströme hätten sich zuletzt stark verschoben: weg von den Innenstädten und Bahnhöfen, hin zu Fachmarktzentren außerhalb der Städte.

Von Inken Hägermann