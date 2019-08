WEDEMARK

Es ist nicht so ganz Peter Altmaiers Tag: Als der Bundeswirtschaftsminister am Donnerstag bei der Zentrale des Audiospezialisten Sennheiser in der Wedemark vorfährt, regnet ein heftiger Schauer ab. Altmaier beginnt bei Sennheiser seine dreitägige Mittelstandsreise. Als die Brüder Daniel und Andreas Sennheiser, die die Firma gemeinsam in dritter Generation führen, auf ihn zugehen und ihn begrüßen, überspielt er ein leichtes Humpeln. Gut zu Fuß scheint er an diesem Vormittag nicht.

Zuvor hatte der Minister am frühen Morgen in Hannover bereits der mitgereisten Hauptstadtpresse seine neue Mittelstandsstrategie vorgestellt. Die war lang ersehnt worden, auch, weil Altmaier im Februar eine Industriestrategie vorlegte, in der der Mittelstand kaum vorkam. Es hagelte Kritik, dass der Minister sich nur um die „Großen“ kümmere.

Altmaier lobt den Mittelstand ausgiebig

Nun also die Charmeoffensive beim Mittelstand, der ja „das Rückgrat unserer Wirtschaft“ und ein „zentraler Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ in Deutschland sei, lobt Altmaier. 80 Prozent der Ausbildungsplätze und 60 Prozent aller Jobs stelle der Mittelstand und werde dafür oft nicht ausreichend gewürdigt. Er spricht sich für weniger Bürokratie, niedrigere Unternehmensteuern, eine vollständige Soli-Abschaffung und flexiblere Arbeitszeiten aus. Der Mittelstand sei ja überall, das sei der Blumenladen an der Ecke, das kleine Restaurant, der Handwerker, und auch die „Hidden Champions“, die in ihrem Segment Weltmarktführer seien, sagt er in der Wedemark. Seine Aufgabe sei es nun, „den Rahmen zu schaffen, den Mittelständler brauchen“, erklärt Altmaier. Er wisse, dass kleine und mittlere Unternehmen auf der einen Seite verlässliche, langfristige Zusagen und Planbarkeit bräuchten, auf der anderen Seite aber auch eine Politik, die schnell und flexibel auf neue Entwicklungen reagiere. Zur Erheiterung flicht er die persönliche Andekdote ein, wie er sich als Bundestagsabgeordneter seinen ersten Sennheiser-Kopfhörer zulegte, weil er den Nachbarn mit seiner Musik nervte.

Mehr Vorbehalte gegen Innovationen?

Die Sennheiser-Brüder loben das Konzept des Ministers. Andreas Sennheiser weist aber darauf hin, dass in Deutschland die Vorbehalte gegen Innovationen zunehmen würden. „Man sieht eher die Risiken als die Chancen“, klagt er. Anschließend bekommt Altmaier eine Werksführung, wieder humpelt der Minister leicht, lässt sich aber nichts anmerken.

In der Fertigung darf er dann selber ran: Unter Anleitung von Produktionshelferin Jasmin Sprenger setzt der Minister in der manuellen Fertigung einige Teile des exklusiven High-End-Kopfhörers HD 820 (Preis: 2399 Euro) zusammen. Probeweise setzt er auch einen auf. „Der Kopfhörer hat gesagt, die Mittelstandsstrategie ist großartig, die muss unbedingt umgesetzt werden“, feixt er. Dann muss er schnell weiter, zur nächsten Station in Bielefeld. Und draußen scheint wieder die Sonne.

Von Inken Hägermann