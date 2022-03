Hannover

Wie kommt es, dass ein städtischer Eigenbetrieb mit etwas mehr als 100 Beschäftigten durch einen Wechsel an der Spitze eine verhältnismäßig hohe Rückstellung für Pensionsverpflichtungen tätigen muss und so in die Verlustzone rutscht? So ist es bei den Städtischen Häfen in Hannover geschehen. Der Wechsel an der Spitze des Betriebs führte im vergangenen Jahr zu um 767.000 Euro erhöhten Rückstellungen für Pensionen, in der Höhe maßgeblich verursacht „durch die Neueinstellung einer Beamtin“. Unter Strich steht dadurch ein Minus von 681.000 Euro in der Bilanz.

Die Personalie:

Das sei so nicht vorhersehbar gewesen, erklärte ebenjene Beamtin und neue Betriebsleiterin Ute Munzke dem zuständigen Betriebsausschuss des Stadtrats während dessen Sitzung am 28. Februar. Munzke ist Nachfolgerin des planmäßig im Herbst in den Ruhestand gewechselten langjährigen Hafen-Chefs Jörn Ohm, der seit Dezember 2010 im Amt war.

Bereits von 2002 bis 2019 hatte die Diplom-Verwaltungswirtin Munzke bei den Städtischen Häfen gearbeitet, von 2013 an als kaufmännische Leiterin. In den vergangenen zwei Jahren war sie in dieser Position bei der Stadtentwässerung tätig.

Die Erklärung:

„Pensionsrückstellungen für Beamte nehmen in der Regel ein großes Ausmaß an, denn die Pension wird nach der Arbeitszeit das restliche Leben lang bezahlt, inklusive Hinterbliebenenrente“ erklärt Stadt-Pressesprecher Dennis Dix. „Da sammelt sich ein großer Betrag an. Insofern ist das normal.“

Maßgebend für eine Rückstellung und deren Höhe seien das Lebensalter zum Bewertungsstichtag, die Besoldungsgruppe und der Familienstand (hat Einfluss auf eine mögliche Hinterbliebenenversorgung). Die Rückstellung werde „auf der Basis der amtlichen Heubeck-Tabellen“ errechnet. Diese „Heubeck’schen Richttafeln“ kombinieren – vereinfacht gesagt – versicherungsmathematische Daten und biometrische Informationen zur Lebenserwartung von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen.

Jeder Personenwechsel zwischen kommunalen Eigenbetrieben führt laut Dix im abgebenden Eigenbetrieb zur Auflösung der Verpflichtungen in der Bilanz und zwangsweisen Zahlung einer „Abfindung“ an den aufnehmenden Betrieb. Der aufnehmende Eigenbetrieb muss die Verpflichtungen neu bilanzieren. Diese „Abfindungszahlung“ decke in der Regel die fällige neue Pensionsrückstellung nicht. Damit kann der beim aufnehmenden Betrieb anzusetzende Wert die Bilanz stark beeinflussen – und somit auch aus einem Gewinn einen Verlust machen.

Die Vorgabe des Gesetzgebers:

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz und die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung verpflichten laut dem Sprecher die Landeshauptstadt dazu, für die Versorgung der Beamten und Beamtinnen Rückstellungen zu bilden. Die Betriebe müssten gemäß der Eigenbetriebsverordnung diese Rückstellungen in ihrer Bilanz ausweisen, erklärt Dix: „Sofern Beamte neu eingestellt werden, besteht sofort die Verpflichtung zur Bildung dieser Pensionsrückstellungen.“

Da sich erst nach Abschluss eines Stellenbesetzungsverfahrens ergibt, ob eine Einstellung im Beamten- oder Arbeitsverhältnis erfolgt, werden die Rückstellungen im Falle, dass dann ein Beamtenstatus zutrifft, erst danach gebildet. Dix: „Bei den Eigenbetrieben ist die Einstellung von Beamten eher nicht so häufig wie bei anderen Fachbereichen.“ Von daher sei diese Rückstellung auch „unvorhersehbar“ gewesen.

Von Ralph Hübner