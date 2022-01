Nord-Länder und Bahn gründen Bündnis für besseren Schienenausbau

Hannover

Das Ziel ist groß: In den kommenden Jahren sollen mehr Menschen auf ihr Auto verzichten und auf die Bahn umsteigen. Um den Pendlerinnen und Pendlern ein besseres Angebot machen zu können, wollen die Nord-Länder gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) an einem Strang ziehen. Durch das Bündnis „Zukunft Schiene Nord“ soll der Netzausbau vorangetrieben und beschleunigt werden.

„Gemeinsam machen wir die klimafreundliche Schiene zu einem leistungsstarken und attraktiven Verkehrsträger. Das gilt für die Metropolen sowie den ländlichen Raum gleichermaßen“, zeigte sich Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der DB, am Mittwoch überzeugt. Das Bündnis aus fünf Bundesländern und dem Konzern sei eine einzigartige „Allianz“. Beteiligt sind die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.

Bahnausbau stockt seit Jahren

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht ebenfalls einen Vorteil in dem Bündnis – es könne schneller geplant und ausgebaut werden. „Wir im Norden wissen, dass wir die Schieneninfrastruktur nicht nur für den internationalen Fernverkehr ausbauen müssen, sondern insbesondere für die Pendler im Nahverkehr. Auch mehr Güterverkehr muss auf der Schiene rollen.“

Der Bahnausbau in Deutschland stockt bereits seit Jahren. Statt in die Schienen wurde in die Straßen investiert. Eine Anfrage der Grünen an das Bundesverkehrsministerium Anfang 2021 ergab, dass in der Zeit von 2009 bis 2020 311,4 Kilometer Bundesfernstraßen in Niedersachsen entstanden. Im gleichen Zeitraum wurden allerdings nur 75 Kilometer Schiene ausgebaut. Zudem sind Projekte ins Stocken geraten: So hakt es beispielsweise beim Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Das Bündnis könnte an dieser Stelle also etwas bewegen. Immerhin sollen die Planungen aufeinander abgestimmt und frühzeitig angeschoben werden. Zudem wollen sich die Länder besser bei der Baustellenplanung organisieren – so sollen Streckensperrungen verhindert werden.

Allianz pro Schiene für schnelle Umsetzung der Pläne

Von der Allianz pro Schiene, einem Zusammenschluss von Verbänden, die sich für einen besseren Bahnausbau einsetzen, gibt es Zuspruch für das Bündnis. „Gerade in den Küstenländern kommen wachsender Güterverkehr und wachsende Pendlerströme auf der Schiene zusammen. Daher müssen die Ausbaupläne für das Schienennetz jetzt schnell umgesetzt werden – nicht zuletzt auch mit Blick auf die ambitionierten Klimaziele.“ Er wies darauf hin, dass in den vergangenen Jahren Personen- und Güterverkehr auf der Schiene stark gewachsen seien, das Netz in Deutschland aber sogar geschrumpft sei. „Das Gedrängel auf den Gleisen wird schon jetzt immer größer.“

In den Ausbau der Schieneninfrastruktur sollen bis 2030 gut 30 Milliarden Euro investiert werden. Ein Großteil davon sind Bundesmittel, die schon jetzt für laufende Projekte eingeplant wurden. Erste konkrete Pläne des Bündnisses sollen bis zum Sommer vorliegen.

Von Mandy Sarti