Nord/LB kann Verlust deutlich senken

Hannover

Die Nord/LB hat das Jahr 2019 trotz des umfassenden Konzernumbaus überraschend positiv abgeschlossen: Zwar vermeldete die niedersächsische Landesbank am Dienstag einen Verlust von 69 Millionen Euro für das vergangene Jahr – doch es handelt sich um ein vergleichsweise kleines Minus im Vergleich zum Verlust von 2,4 Milliarden Euro in 2018. „Die Bank ist auf Kurs. Sie ist gut aufgestellt und das Transformationsprogramm wird durchgezogen“, erklärte Nord/LB-Chef Thomas Bürkle. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers sagte dazu, das Ergebnis zeige, „dass die Nord/LB das Potenzial für eine rentable Bank besitzt“.

Besser als erwartet

„Wir sind deutlich besser durch das Geschäftsjahr 2019 gekommen als noch vor Jahresfrist erwartet. Unser angekündigter Verlust ist daher überschaubar geblieben“, sagte Bürkle. Der Transformationsprozess zeige bereits erste Auswirkungen: So seien die jährlichen Verwaltungskosten seit Start des Programms „One Bank“ im Jahr 2017 um 200 Millionen Euro auf nun 970 Millionen Euro gesunken. Zugleich belastete die Restrukturierung das Jahresergebnis erheblich: Wegen des geplanten Stellenabbaus wurden 2019 rund 459 Millionen Euro für Rückstellungen fällig (2018: 219 Millionen Euro). Ohne diese Summe, so Bürkle, hätte man ein positives Ergebnis eingefahren. „Im Kern ist die Bank also profitabel“, sagte er. Für die Zukunft habe man sich ambitionierte Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen, werde die Nord/LB „deutlich kleiner, schlanker und effizienter“. So ging die Bilanzsumme der Landesbank von 154 Milliarden auf knapp 140 Milliarden Euro zurück. Bis 2024 soll dieser Wert auf 95 Milliarden Euro sinken.

Kapitalquote verbessert

Die Verkleinerung des Landesbank ist Teil des Rettungspaketes, mit dem die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassen-Gruppe der Nord/LB Ende 2019 mit einer Finanzspritze von 3,6 Milliarden Euro unter die Arme griffen. Die Maßnahmen mussten auch von der EU-Kommission abgesegnet werden. Durch die Unterstützung konnte die Bank die harte Kernkapitalquote zum Jahresende 2019 auf 14,5 Prozent gesteigert werden, vorgeschrieben sind 10,6 Prozent. Zwischenzeitlich war dieser Wert bei der Nord/LB auf 6,8 Prozent gesunken.

Niedersachsens Landesbank war wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geraten und brauchte dringend frisches Geld. Mittlerweile umfasse das Portfolio mit einem Wert von 4,6 Milliarden Euro noch 535 Schiffe, 2015 waren es 1481 Schiffe und 19 Milliarden Euro. Bis Ende 2021 soll der Bestand komplett abgebaut sein.

Corona: Moralische Verpflichtung

Für das Jahr 2020 könne man angesichts der Corona-Krise keine Prognose angeben. „Das wäre unseriös“, sagte Bürkle. Man operiere mit Blick auf die Epidemie mit verschiedenen Modellen. Am wahrscheinlichsten sei es, dass es zu einem bedeutsamen, aber vorübergehenden Konjunktureinbruch kommen werde, erläuterte der Nord/LB-Chef. Die Bank sei aber „gut“ in das neue Jahr gestartet. Er erklärte zudem, dass die Nord/LB in der Corona-Krise „in der Pflicht“ sei, „ihren Anteil zu leisten“. „Wir werden unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen, soweit das verantwortbar ist“, sagte Bürkle. Das sei – nicht zuletzt wegen der milliardenschweren Geldspritze – eine „moralische Verpflichtung“.

Beim geplanten Personalabbau mache man Fortschritte, hieß es. Von 6450 Mitarbeitern in 2017 waren Ende 2019 noch 5300 an Bord. Bis 2024 soll die Zahl auf 2800 bis 3000 Beschäftigte sinken.

Von Inken Hägermann