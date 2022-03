Hannover

An der Spitze des Betriebsrats von Volkswagen Nutzfahrzeuge kommt es zu einem Wechsel. Nach vier Jahren als Vorsitzende zieht sich Bertina Murkovic in den Ruhestand zurück, als Nachfolger steht ihr bisheriger Stellvertreter Stavros Christidis bereit. Als neue Vize-Chefin der Arbeitnehmervertretung in Stöcken will Tanja Huremovic kandidieren. Nach dem Erfolg der IG Metall bei den Betriebsratswahlen Anfang März gilt die Wahl des neuen Spitzenduos als sicher. „Dieses deutliche Votum der Belegschaft gibt uns Rückenwind für die anstehenden Aufgaben“, sagte Christidis.

Die Gewerkschaft hat bei den Betriebsratswahlen 88,26 Prozent der Stimmen erhalten und kann mit einer leichten Verbesserung im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren 36 der insgesamt 39 Sitze für sich verbuchen. Die übrigen drei Sitze entfallen auf die Oppositions-Liste von Ibrahim Badan, die im Jahr 2018 wegen Formfehlern bei der Anmeldung von den Wahlen ausgeschlossen worden war.

Murkovic geht in den Ruhestand

Abschied nach vier Jahren an der Spitze: Betriebsratschefin Bertina Murkovic scheidet aus dem Amt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Christidis gehört dem Betriebsrat seit 16 Jahren an und hat seit 2018 Stellvertreter von Murkovic fungiert. Die 64-Jährige hatte sich bereits im Februar bei der für sie letzten Betriebsversammlung von der Belegschaft verabschiedet. Auch aus dem Aufsichtsrat der Volkswagen AG wird sie nach der Hauptversammlung im Mai ausscheiden.

Die Betriebsratswahlen hatte man nach HAZ-Informationen auf einen möglichst frühen Zeitpunkt verlegt, um einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zuvorzukommen. Dessen 7. Senat will am 16. März darüber urteilen, ob die Wahlen von 2018 rechtens waren. Das Arbeitsgericht Hannover und das Landesarbeitsgericht hatten die Abstimmung für unwirksam erklärt, da der Wahlvorstand zu Unrecht für Teile der Belegschaft die umständlichere Briefwahl angeordnet habe, obwohl sie auch direkt zur Wahlurne auf dem VWN-Gelände hätten gehen können. Nach der Neuwahl des Gremiums sei die Entscheidung der Erfurter Richter im Grunde obsolet, hieß es bei VWN.

