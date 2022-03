VW muss in den USA und Kanada fast 250.000 SUVs zurückrufen

Wolfsburg/Detroit

Volkswagen ruft mehr als 246.000 SUVs in den USA und Kanada zurück, die wegen fehlerhafter Kabelbäume plötzlich bremsen könnten. Drei Tage vor dem Rückruf hatte die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass sich 47 Menschen bei der zuständigen Regulierungsbehörde über das Problem beschwert hatten.

Einige berichteten, ihnen seien andere Fahrzeuge fast aufgefahren. Viele erklärten, bei den Fahrzeugen seien plötzlich Warnleuchten und Alarmsignale aktiviert worden, die Fenster auf der Fahrerseite hätten sich geöffnet und die Fahrzeuge hätten im Verkehr plötzlich gebremst.

Elektrische Verbindungen können unterbrochen sein

Volkswagen erklärte in Dokumenten, die die US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit am Freitag veröffentlichte, der Rückruf betreffe einige VW-Fahrzeuge des Modells Atlas, aus den Modellreihen zwischen 2019 und 2023, außerdem den Atlas Cross Sport aus den Jahren 2020 bis 2023. Die Dokumente besagen, dass die elektrischen Kontakte an einem Kabelbaum in einer der Vordertüren korrodieren und elektrische Verbindungen unterbrechen könnten.

Von RND/AP/Oliver Beckhoff