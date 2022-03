Wolfsburg

Die Entscheidung ist gefallen: Die neue Trinity-Fabrik wird ab 2023 nahe des Wolfsburger Ortsteils Warmenau gebaut. Das hat der Volkswagen-Aufsichtsrat am Freitagabend beschlossen. Volkswagen investiert mehr als 2 Milliarden Euro in das Vorhaben im Norden des Stammwerks.

Damit wird Wolfsburg zum Mittelpunkt der Transformation des ganzen Unternehmens: Die neue Fabrik wird ab 2026 das konzernweit erste Volumenmodell („Trinity“) auf der künftigen Skalen-Plattform SSP produzieren. Auf dieser Basis sollen über die gesamte Laufzeit mehr als 40 Millionen Fahrzeuge aufsetzen. Teile des bisherigen Stammwerks am Mittellandkanal werden künftig nach dem Trinity-Vorbild umgebaut.

VW will mit Trinity Maßstäbe setzen

„Die Entscheidung des Aufsichtsrates ist ein wichtiger Meilenstein für die Transformation und die Zukunft des Produktionsstandortes Wolfsburg. Damit stärken wir nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerkes und geben der Belegschaft eine starke Langfristperspektive“, so VW-Markenchef Ralf Brandstätter. Mit Trinity und dem Werksneubau werde Volkswagen in der Automobilindustrie Maßstäbe setzen und Wolfsburg zum Leuchtturm für modernste und effiziente Fahrzeugproduktion entwickeln.

Viel ist vom Design des Trinity noch nicht bekannt. Quelle: Volkswagen

Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagt: „Die heutige Entscheidung ist eine historische Weichenstellung für Wolfsburg. Die Wurzel unseres Unternehmens bleibt das Kraftzentrum des Konzerns und gewinnt weiter an Bedeutung: Die Produktentstehung im künftigen Campus Sandkamp wird SSP zur Serie bringen. Nebenan wird die Trinity-Fabrik zur Blaupause für den bisherigen Teil des Stammwerks und für VW insgesamt.“

Auch Geschäftefelder Laden und Batterie sollen in Wolfsburg ausgebaut werden

Verabredet sei außerdem, dass rund um Trinity in Wolfsburg auch die strategisch immer wichtigeren Geschäftsfelder Batterie, Laden und Digitalisierung ausgebaut werden, verriet Cavallo. „Das alles sichert Beschäftigung und gestaltet Transformation in Wolfsburg aus einem Guss“, so die Betriebsratschefin.

Das Fahrzeugprojekt Trinity soll für Volkswagen zum Inbegriff der Transformation werden: deutlich reduzierter Ladezeit, mehr als 700 Kilometer Reichweite. Bilanziell CO2-neutral, die modernste Software des Konzerns, fertig für autonomes Fahren auf Level 4. Die Grundlage dafür ist die neue SSP-Plattform des Konzerns die quasi „nebenan“ im neuen Entwicklungszentrum Campus Sandkamp auf dem Gelände des Stammwerks entwickelt wird. Trinity bringt sie erstmals ins Volumensegment. Auch bei der Produktion von Trinity, die 2026 startet, will Volkswagen Maßstäbe setzen und das Ziel von zehn Stunden pro Auto erreichen. Der Schlüssel: weniger Varianten, weniger Bauteile, mehr Automatisierung, schlankere Produktionslinien sowie neue Logistikkonzepte.

VW will engen Austausch mit Anwohnern

Ende 2021 war bereits die Grundsatzentscheidung für eine Trinity-Fertigung gefallen – Art der Fabrik und Standort unterlagen aber dem Vorbehalt ausführlicher Prüfungen. Auch Orte in den benachbarten Landkreisen Gifhorn und Helmstedt waren im Rennen – genauso wie ein Bau der Fabrik innerhalb der Grenze des Stammwerks. Den Ausschlag für Warmenau habe letztlich die Wirtschaftlichkeit gegeben. Der Neubau auf der „grünen Wiese“ habe zudem den Vorteil, dass so die laufende Serienproduktion sowie anstehenden Neuanläufe wichtiger Modelle wie Tiguan, Tayron oder Golf nicht gestört würden, begründet Volkswagen.

Die Bauarbeiten im Ortsteil Warmenau sollen unter Berücksichtigung des Bau- und Umweltrechts bereits im Frühjahr 2023 beginnen. Dabei sollen auch am neuen Standort hohe Umweltstandards eingehalten werden. Volkswagen werde sich dazu eng mit den zuständigen Behörden sowie Interessensgruppen austauschen, verspricht das Unternehmen. Das fordert auch Daniela Cavallo:„VW wird bei Trinity eine Vorbildfunktion auch in Puncto Dialogfähigkeit einnehmen. Ganz Deutschland schaut auf unser Großprojekt.“ Deswegen müssten alle Interessengruppen und insbesondere die Einwohner Warmenaus in den Prozess mit eingebunden werden.

Von Steffen Schmidt/Wolfsburger Allgemeine Zeitung