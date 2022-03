Hannover

Im Streit über Zinsnachzahlungen bei Prämiensparverträgen will die Sparkasse Hannover nicht von sich aus auf ihre Kundschaft zugehen. Während andere Geldinstitute bereits Sparerinnen und Sparer anschreiben und Vergleichsvorschläge unterbreiten, wartet die hiesige Sparkasse auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Dresden über den für die Nachzahlungen anzuwendenden Referenzzinssatz. „Wir müssen erst wissen, welche Zinsen wir berechnen müssen“, sagte Vorstandschef Volker Alt am Freitag bei der Bilanzvorlage. „Sobald die Rechtslage klar ist, werden auch wir an unsere Kunden herantreten.“

Wie viele andere Geldhäuser hat die Sparkasse Hannover seit 1993 Verträge angeboten, bei denen Kundinnen und Kunden neben einer Grundverzinsung eine kontinuierlich steigende Prämie auf ihre jährliche Sparleistung erhalten. Die höchste Sparstufe wird nach 15 Jahren Vertragslaufzeit erreicht. In der Niedrigzinsphase haben Kreditinstitute den Zins jedoch eigenmächtig gesenkt – Sparerinnen und Sparer bekamen dadurch womöglich zu wenig Geld gutgeschrieben.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Zinsklauseln in den Verträgen von Sparkassen im vergangenen Herbst für ungültig erklärt. Die Klauseln berechtigten Institute, einseitig weitgehend frei den Zinssatz anzupassen – „nach Gutsherrenart“, erklärte das Gericht damals. Die Geldhäuser hätten für die Berechnung der Zinsen einheitlich einen langfristigen Zins der Bundesbank heranziehen müssen, hieß es. Welcher das konkret ist, muss – als Vorinstanz – das Oberlandesgericht Dresden klären. Geklagt hatte Verbraucherzentrale Sachsen.

Ergebnis fällt schlechter aus: Die Sparkassenvorstände Kerstin Berghoff-Ising (l.), Volker Alt und Marina Barth mussten 2021 einen Gewinnrückgang hinnehmen. Quelle: Christian Behrens

Ergebnis um 11 Prozent gesunken

Bei den Sparkassen geht es dabei um viel Geld. Für Hannover sprach Alt von einem „substanziellen Betrag“, ohne konkret zu werden. „Wir haben dafür ausreichend Vorsorge gebildet.“ Die Sparkasse hat bereits 2020 damit begonnen, unbefristete Prämiensparverträge zu kündigen. Die damit verbundenen Renditen seien nicht mehr zeitgemäß und könnten nicht zulasten der übrigen Kunden quersubventioniert werden, lautete die Begründung. In einer ersten Welle wurden knapp 8800 Verträge aufgelöst. In den nächsten Jahren wolle das Institut alle rund 25.000 Prämiensparverträge beenden, sagte Alt.

Trotz des anhaltenden Booms bei Baukrediten und einem deutlichen Plus im Wertpapiergeschäft ist das operative Ergebnis der Sparkasse Hannover im vergangenen Jahr um knapp 11 Prozent auf 115 Millionen Euro geschrumpft. Man sei aber zufrieden mit dem Ergebnis, sagte Alt. „Es war ein ordentliches Jahr.“ Während der Zinsüberschuss als bedeutendste Ertragsquelle um etwa 2 Prozent auf 233 Millionen Euro sank, ging auch der Provisionsüberschuss um 2,6 Prozent auf 111 Millionen Euro zurück. Größere Gewerbekunden hätten 2021 bei Immobilienfinanzierungen öfter auf Zinsabsicherungen verzichtet, sagte Vorstandsmitglied Marina Barth. Dadurch seien der Sparkasse Provisionen entgangen.

„Keine Immobilienblase“

Der Bestand an Kundenkrediten erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro – knapp die Hälfte davon waren Baufinanzierungen. Trotz stetig steigender Immobilienpreise sei der Markt in Hannover noch nicht überhitzt, sagte Barth. „Wir sehen keine Blase.“ Die Kundinnen und Kunden achteten darauf, keine zu hohen Risiken einzugehen, sagte ihre Vorstandskollegin Kerstin Berghoff-Ising. „Viele vereinbaren hohe Tilgungssätze für ihre Kredite und nutzen auch Sondertilgungen.“