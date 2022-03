Hannover

Weil sich Beschäftigte im Homeoffice viele Hunde und Katzen angeschafft haben, konnte der Spezialversicherer Wertgarantie im vergangenen Jahr ein besonders starkes Neugeschäft in der Tierversicherung verzeichnen. Mit 87.000 neuen Verträgen und einem Bestand von 380.000 Kunden habe man jeweils Bestmarken erreicht, sagte Vorstandschef Patrick Döring am Montag bei der Bilanzvorlage in Hannover. Die Einnahmen aus den Prämien sind um ein Fünftel auf 96 Millionen Euro gestiegen, die Summe der beglichenen Rechnungen erreichte mit 78,5 Millionen Euro ebenfalls einen Höchstwert.

Im Kerngeschäft versichert Wertgarantie Mobiltelefone, Tablets, Fernsehgeräte, Kameras oder Geschirrspüler für den Fall einer Reparatur. Die Versicherungen werden über den Fachhandel angeboten. Auch Versicherungen für Fahrräder gehören zum Sortiment. Zwar habe man die gesteckten Ziele im Neugeschäft nicht in allen Segmenten erreicht können, insgesamt aber sei auch das zweite Jahr der Corona-Pandemie für das Unternehmen erfolgreich verlaufen, hieß es. Am Jahresende standen wie im Vorjahr 1,7 Millionen Neuverträge in den Büchern, der Bestand wuchs auf rund 7,25 Millionen Kunden, ein Plus von knapp 5 Prozent.

Wertgarantie stellt viele neue Beschäftigte ein

Die Beitragseinnahmen stiegen um 11 Prozent auf 386 Millionen Euro. Für Schäden musste Wertgarantie 223 Millionen Euro aufwenden. Die Schaden-Kosten-Quote lag bei 86,7 Prozent und damit deutlich unter dem Wert von 90 Prozent, den das Unternehmen möglichst unterschreiten will. Der Jahresüberschuss verdoppelte sich fast auf 39 Millionen Euro. „Dieser außerordentliche Ergebniseffekt wird sich wieder verflüchtigen, da wir aufgrund des geringeren Neugeschäftes in den beiden vergangenen Corona-Jahren mit einer Beitragslücke für die kommenden Jahre kalkulieren müssen“, sagte Döring.

In den vergangenen beiden Jahren ist die Belegschaft um 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen – insgesamt zählt Wertgarantie heute 1000 Beschäftigte, davon 650 am Standort Hannover.