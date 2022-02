Hannover

Die Gasversorgung in Deutschland kann im laufenden Winter selbst bei einem kompletten russischen Lieferstopp aufrechterhalten werden. Zu dieser Einschätzung kommt Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Gasspeicher-Vereinigung INES. „Ein längerfristiger Ausfall wäre allerdings ein beispielloser Stresstest für die Versorgung“, erklärt er. Deutschlandweit sind die Gasspeicher, die unter anderem Verbrauchsspitzen ausgleichen sollen, im Schnitt zu gut 30 Prozent gefüllt. „Das ist niedrig, aber nicht mehr historisch tief“, sagt Bleschke.

Betreiber müssen Füllstand nicht beim Land anzeigen

Niedersachsen beherbergt große Kapazitäten, insgesamt zählt das Land rund 50 Gasspeicher – unter anderem befindet sich in Rehden im Landkreis Diepholz Deutschlands größter Speicher. Betrieben wird er vom Unternehmen Astora, einer Tochter des russischen Energieriesen Gazprom. Nach dessen Angaben verfügt er über ein Fünftel der bundesweit vorhandenen Speicherkapazität. Der Landesregierung liegen nach Angaben des Umweltministeriums keine eigenen Daten über die einzelnen Füllstände vor. „Es gibt keine energierechtliche Anzeigepflicht der Speicherbetreiber“, sagt Sprecher Matthias Eichler.

Das Ministerium verweist auf die Datenbank des Verbands Gas Infrastructure Europe. Danach ist der Speicher in Rehden mit einem Füllstand von 3,6 Prozent nahezu leer. In Jemgum in Ostfriesland, einem ebenfalls von Astora betriebenen Standort, liegt die Auslastung dagegen aktuell bei knapp 39 Prozent und damit über dem Bundesschnitt.

Gespeichertes Gas ist keine öffentliche Reserve

Ministeriumssprecher Eichler weist darauf hin, dass das Gas in den Speichern keine öffentliche Reserve darstellt, über die beispielsweise das Land verfügen könne. „Es befindet sich im Eigentum privater Unternehmen, die die Kapazitäten buchen und nutzen“, erklärt er. Das Gas in den niedersächsischen Speichern diene deshalb nicht nur der Versorgung von Haushalten und Unternehmen im Bundesland. Die isolierte Aussagekraft des Füllstands von Speichern in Niedersachsen sei somit begrenzt.

Ändern würde sich die Situation, wenn das Bundeswirtschaftsministerium formal eine Gasversorgungskrise feststelle. Dann könne die Bundesnetzagentur den Einsatz von unterirdischen Gasspeichern regeln. Dafür gibt es aktuell jedoch keine Anzeichen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte ebenfalls bekräftigt, die Gasversorgung sei für die nächsten Monate sicher.

Eingelagert wird im Frühling und Sommer

Gegenüber dem September vergangenen Jahres haben sich die durchschnittlichen Füllwerte in Deutschland halbiert. Auf einen ähnlichen Mechanismus verweist der Energieversorger Enercity in Hannover, der in Ronnenberg-Empelde einen Gasspeicher betreibt. „Wir lagern im Winter kein zusätzliches Gas ein, sondern füllen den Speicher im Frühling und Sommer auf“, erklärt ein Sprecher.

Über den aktuellen Stand in Empelde macht Enercity keine konkreten Angaben, betont aber, dass die Reserven für diesen Winter ausreichten. Man sei auch optimistisch, den Speicher danach wieder füllen zu können. Enercity beziehe Gas nicht nur aus Russland, sondern auch aus Norwegen, den Niederlanden und zu einem kleinen Teil aus deutschen Fördergebieten. Welche Anteile auf die einzelnen Lieferländer entfallen, sagt das Unternehmen nicht.

Von Bernd Haase und Elmar Stephan