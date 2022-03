Bier wird teuer: Brauereien in Hannover erhöhen die Preise

Hannover

Biertrinker in Hannover müssen sich auf höhere Preise einstellen. Aufgrund stark gestiegener Rohstoff- und Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges wollen Brauereien in Hannover die Preise zum Teil deutlich erhöhen. Das dürfte sich dann auch an den Kiosken bemerkbar machen, die schon jetzt mit höheren Kosten konfrontiert sind.

Kioskbetreiber und „Nordstadt braut“-Genossenschaftsmitglied: Marc Oliver Schrank. Quelle: Insa Catherine Hagemann (Archiv)

Marc-Oliver Schrank, in der Nordstadt Kioskbetreiber (Onkel Olli’s) und Genossenschaftsmitglied (Nordstadt braut) in einer Person, berichtet von einem Energiezuschlag von fünf Euro pro Lieferung, die ein Großhändler von Kioskbetreibern bereits verlangt. „Die stehen dann als Energiezulage auf der Rechnung.“

Brauereien rufen Kioske an – angeblich

In Linden mit seinen vielen Buden wird über den Tresen hinweg erzählt, dass Brauereien angeblich Kioskbetreiber angerufen haben sollen. Offenbar um auszuloten, wo die Schmerzgrenze der Kunden bei Preiserhöhungen liegen könnte. Das ließ sich nicht bestätigen. Doch eines scheint klar: „Die aktuellen Preise lassen sich nicht halten.“

Das sagt Kolja Gigla, Geschäftsführer der Mashsee-Brauerei in Hannovers Südstadt. „Manche Brauereien haben schon zu Jahresbeginn die Preise erhöht. Eigentlich müsse es jetzt die nächste Preisrunde geben.“ Das betreffe in erster Linie die großen der Branche, sagte Gigla. „Je größer die Brauerei, desto knapper die Kalkulation.“

Beobachtet noch: Kolja Gigla von der Mashsee-Brauerei. Quelle: privat

Die Mashsee-Brauerei ist eher klein und vertreibt eher kostspieliges Bier – mit entsprechend höheren Margen pro Flasche. „Wir können noch etwas länger beobachten. Aber auch wir werden wohl um eine Erhöhung nicht herumkommen.“

Die großen Brauereien schweigen

Die großen Brauereien in Hannover, Herrenhäuser und Gilde, äußerten sich nicht. Ein Herri-Vertreter lehnte jeden Kommentar ab. Gilde reagierte am Freitag nicht auf Anrufe. Nordstadt-Brauer Schrank rechnet „mittelfristig mit 20 bis 30 Prozent Preiserhöhung für die gesamte Branche. Bier ist zu billig.“

Schrank verweist vor allem auf die hohen Energiekosten: „Die Würze wird im Brauprozess stundenlang gekocht. Das kostet viel Energie.“ Die Energie ist der Grund, warum auch Philipp Aulich vom Brauhaus Ernst-August von einer „Belastung“ spricht. Beim Malz sieht er sich vorerst auf der sicheren Seite. „Die Rohstoffe, die wir dieses Jahr benötigen, haben wir schon gekauft. Aus dem Grund müssen wir uns keine Sorgen machen.

Noch stimmt der Preis: Jobst Wendel und Hendrik Rust im Waterloo-Biergarten. Quelle: Samantha Franson

Einen Vorwurf hört man von mehreren Seiten: Auch die niedersächsische Landesregierung hat das Bier teurer gemacht. Vergangenes Jahr hat sie die Wasserentnahmegebühr erhöht. Auch das tut den Brauereien weh. Sie brauchen viel Wasser. Fürs Bier und zum Spülen der Pfandflaschen.