Hannover

Der leichte Rückgang der Verbraucherpreise in Niedersachsen deutet darauf hin, dass die Mehrwertsteuersenkung wegen der Corona-Krise in vielen Bereichen direkt an den Kunden weitergegeben wurde. Wie das niedersächsische Landesamt für Statistik am Freitag bekanntgab, sank die Inflation im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent.

Inflation sank zuletzt im Mai 2016

Dies stehe im Zusammenhang mit der am 1. Juli in Kraft getretenen Senkung der Mehrwertsteuer, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Im Juni waren die Preise noch um 0,8 Prozent gestiegen. Zuletzt hatte es im Mai 2016 eine negative Inflationsrate gegeben (minus 0,1 Prozent).

Tabakwaren deutlich teurer

Zwar kletterten die Preise im Juli 2020 in den Bereichen „Alkoholische Getränke und Tabakwaren“ sowie „Andere Waren und Dienstleistungen“ um jeweils 2,4 Prozent. Hier schlug vor allem ein Preisschub bei Tabakwaren (plus 6,6 Prozent) und bei „Dienstleistungen sozialer Einrichtungen“ (plus 6,4 Prozent) durch. Auch ein Friseurbesuch war 6,4 Prozent teurer.

Diesel und Benzin billiger

Zugleich sank das Preisniveau in vielen anderen Segmenten: In der Abteilung Verkehr (minus 2,8 Prozent) verzeichneten die Statistiker ein Minus von 13,5 Prozent bei der Personenbeförderung im Schienenverkehr. Auch Diesel (minus 11,1 Prozent) und Benzin (minus 10,7 Prozent) waren günstiger. Weniger zahlen mussten Verbraucher zudem für „Post und Telekommunikation“ (minus 2,6) sowie für „ Bekleidung und Schuhe“ (minus 2,4). Einen leichten Rückgang gab es in den Bereichen „ Möbel, Leuchten, Geräte“ (minus 1,4) sowie „Freizeit, Unterhaltung und Kultur“ (minus 1,0). Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke waren mit 0,3 Prozent plus leicht teurer als im Juli 2019.

Im Vergleich zum Juni 2020 ging die Inflation im Juli um 0,5 Prozent zurück, am kräftigsten war das Minus für „ Bekleidung und Schuhe“ (minus 5,1 Prozent) und Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (minus 2,8).

Wie das Landesamt erklärte, könne man die tatsächlichen Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung auf die Inflationsrate allerdings nicht exakt quantifizieren, da die Preisentwicklung von vielen Faktoren abhängig sei.

Von Inken Hägermann