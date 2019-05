Berlin

Falsch verbaute Dübel gefährden weiterhin die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER. Wie das ARD-Magazin Kontraste und rbb24 Recherche berichten, sind neue Umbauten nötig, weil in wichtigen Kabeltrassen Dübel verbaut sind, die nicht den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Zudem seien in wichtigen Bauabschnitten Kalksandstein-Wände verwendet worden, obwohl sie dafür nicht geeignet seien. Leitungen seien daher im Notfall womöglich nicht ausreichend befestigt, das beeinträchtige den Brandschutz.

„Es ist leider auf der Baustelle des BER schon vorgekommen, dass diese falschen Dübel der Belastung durch leider fehlerhaft und auch überbelegten Kabeltrassen nicht standhalten und so die Befestigung sich gelockert hat“, sagte ein Insider den Recherchen zufolge. In einem Bericht des Tüv Rheinland werden allein im „Signalleitungsbereich“ mehr als 9000 „wesentliche Mängel“ protokolliert. Offenbar war das Problem der Dübel bereits in einem TÜV-Bericht aus dem Jahr 2012 enthalten.

Flughafen BER : „Auch an Plastikdübeln kann ein Flughafen scheitern“

Die Flughafengesellschaft FBB hat gegenüber Kontraste und rbb 24 Recherche eine Stellungnahme abgelehnt. Es handele sich um „Betriebsgeheimnisse“. Der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ ( MAZ) sagte der Chef des Flughafens, Engelbert Lütke Daldrup, die Sache sei „medial aufgebauscht“. „Mit den Dübeln gibt es aus technischer Sicht kein Problem.“

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte, er habe Kenntnis von dem Problem. Es lasse sich aber lösen: „Ich vertraue der Geschäftsführung.“

Die Bauherren hoffen nun auf eine Sondergenehmigung durch die Brandenburger Bauaufsichtsbehörden. Der Landrat von Dahme-Spreewald, dessen Bauaufsicht am Ende zuständig für die Baugenehmigung ist, machte gegenüber Kontraste und rbb24 Recherche aber klar, dass er keine Kompromisse in Sachen Sicherheit eingehen werde: „Auch an mehreren tausend Plastikdübeln kann ein Flughafen scheitern.“

BER : Eröffnung für 2020 geplant

Der Hauptstadtflughafen BER hätte eigentlich schon im Jahr 2012 eröffnen sollen. Seither haben aber Baumängel den Start verhindert. Aktuelles Ziel für die Eröffnung ist aktuell das Jahr 2020.

